Porig rombolják a város velencei táborát

Izgalmas új lehetőségek előtt áll a megyeszékhely velencei tábora, amely az elmúlt évtizedekben gyerekek ezreinek adott lehetőséget a nyári kikapcsolódásra. Most 800 millió forintból megújul, hogy a mai kor fiataljai is jól érezhessék magukat benne.

Ha van is olyan székesfehérvári, aki nem járt a város velencei táborában a Régiposta úton, még ő is tudja, hogy gyermekek ezrei töltötték itt a nyár egy-egy hetét az elmúlt évtizedekben. A zöld teret körülölelő faházak sárgáját már kopottra szívta a nap, az ajtók, ablakok is egy régi, letűnt világ képét idézik, s nyikorogva csukódtak csütörtökön a Székesfehérvári Diáktanács tagjai mögött, akik valószínűleg a barakkok utolsó vendégei is egyben. Az étteremnek helyet adó közösségi térben, amelynek felújítása szintén szinte teljesen felesleges, olyan régi már, Cser-Palkovics András polgármester és Mészáros Attila alpolgármester ugyanis új híreket hozott a táborról. Mint kiderült, a Modern Városok Program keretében, 800 millió forintból teljesen megújul a tábor. A faházakat és a közösségi épületet elbontják, s helyettük tizennyolc modern stílusú faház készül, önálló, benti vizesblokkal – mondták el a város vezetői.

A részletek is kiderültek: a faházak egy része akadálymentesített lesz, s a házakban összesen 102 főt tudnak majd elszállásolni. Az új közösségi épület pedig kétszintes lesz, amit téliesítenek, így egész évben tudja majd fogadni a vendégeket – ugyanis itt is lesz majd szállásrész, ahol 41 fő táborozhat. Emellett helyet kap egy 80 fős étkező, 150 fős melegítőkonyha, valamint orvosi és betegszoba is. Továbbá felújítják a sportpályát is, a tábor bejárata melletti gondnokházat pedig megszüntetik. Új közösségi terek alakulnak ki a a szabadban, ahol az eddig csendben terebélyesedő, árnyat adó ősfák is megmaradnak, ugyanis az elkészült felmérés szerint meg lehet menteni őket. Az új faházak a fák közé, blokkokba rendezve helyezkednek majd el.

Az engedélyes építési tervek várhatóan idén októberre, a kiviteli tervek pedig ez év végére készülnek el, a szükséges 800 millió forint ugyanis már az önkormányzat számláján van. A közbeszerzést várhatóan 2020 elején írják ki, és jövő év májusában tudják átadni a munkaterületet a kivitelezőnek. Aki, a tervek szerint maximum 12 hónap alatt elvégzi a munkát, így 2021 nyarára elkészül az új tábor. Ez persze egyben azt is jelenti, hogy a velencei táborban jövő nyáron nem lesz gyerekzsivaj. Nem úgy egy évvel később…