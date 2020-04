Pontytilalom alóli felmentést kértek a Velencei-tavon

A folyamatosan melegedő vízben egyre többen távoznak eredményesen a Velencei-tó mellől.

– Az esztendő 15. hetében ragyogó horgászidő volt, a hétvégén már kora nyári hőmérsékleti értékeket mértek. A fogásokra sem lehetett panasz, a tó minden pontján fogták a keszeget, kárászt és a pontyot is – értékelt lapunknak Bozai Zsolt, a Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségének halőri csoportvezetője.

– A melegedő vízben ez utóbbi fajból egyre többen próbálkoztak bojlival, pellettel nagyobb példányokat fogni, s időnként sikerült is nekik átlag feletti egyedeket horogra csalni. Jó hír, hogy a víz halgazdálkodási hasznosítója, a Magyar Országos Horgász Szövetség az idei évre megkérte a Velencei-tóra az illetékes hatóságtól a „pontytilalom alóli felmentést”, amire még hivatalos megerősítést nem kapott, viszont szóban biztató válasz érkezett. Amint megérkezik a határozat, azonnal értesítjük erről a tó horgászait. Azonban a kíméleti területeken az ívás zavartalansága érdekében tilos lesz horgászni, akár már május másodika előtt is. Erről szintén értesítjük majd a horgászokat, illetve táblákkal is megjelöljük az érintett szakaszokat.