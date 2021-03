Erősebb járgánnyal szolgálhatnak Pázmándon

Megszáradt a matrica is a helyi polgárőrség vadonatúj autóján, amely mostantól még a szőlőhegyi területekre is könnyedén feljut. De a régi járgányt sem fogják mellőzni Pázmándon: az önkormányzat megvásárolta a közterület-felügyelet számára.

A Faluvédő Egyesületből nőtte ki magát, s vált 2004-ben polgárőr-egyesületté a pázmándi szervezet, amely évek óta használta már a „kisöreget”, vagyis egy kisebb típusú Suzuki autót, amelyre nagyon vigyáztak járőrözéseik során. A polgárőrség régi, jól bevált intézmény tehát a településen, s múlt hét pénteken szerény, de fontos eseményt szervezhetett. Illetve nem is volt mit szervezni, egyszerűen csak birtokba kellett venni azt a vadonatúj autót, melyet a Magyar falu program keretében pályáztak és nyertek meg. A polgárőrség elnökén, Ambrus Ferencen még a szájmaszk ellenére is látszott a büszkeség, amikor a kicsi régiből átülhettek a nagyobb újba.

– Természetesen az új autót is a település közbiztonságának javítása érdekében fogjuk használni, ám ezzel lényegesen könnyebb lesz a szőlőhegyi utakon haladni. Továbbra is arra törekszünk, hogy mindennap menjen egy polgárőr páros a településen az esti, éjszakai órákban – mondta az elnök, aki elmesélte azt is, hogy szervezetük teljes létszáma jelenleg 82 fő.

Virányiné Reichenbach Mónika polgármester is nagy örömmel vette szemügyre az új járgányt, s közben kiderült az is, hogy ő is aktív tagja a szervezetnek, jóval régebb óta, mint amióta vezeti a települést. A polgármester asszony elmondta:

– Éveken át szerettük volna, hogy ne csak a falunak legyen busza és a tűzoltóknak tűzoltóautója, hanem annak a szervezetnek is, amely hatalmas munkát végez a település és a környék biztonsága érdekében. Azért mondom, hogy a környék, mert rendszeresen segítik a védelmet a környező településeken is és a rendőrök is számíthatnak rájuk a bevetések során. A pázmándi polgárőrség lelkes tagjai mind önkéntesek, és nagy segítség volt, amikor sikerült vásárolni korábban egy régi kis autót. De a technika fejlődik és gyorsabban kell reagálni, illetve olyan helyekre kell feljutni, ahová nem minden autó tud könnyen felkapaszkodni – mutatott rá Virányiné, hozzátéve, ezért gondolták úgy, hogy megpályáznak egy új, erősebb autót. Mint kiderült, évekkel ezelőtt is volt már egy pályázati kísérletük, de akkor nem sikerült támogatást nyerni. Most az önkormányzat is segített a pályázat előkészítésben, hogy egy új autóval járhassák az utcákat a polgárőrök. – Ezúttal a Magyar falu program keretében pályáztunk, melynek beadását Tessely Zoltán országgyűlési képviselő is támogatta. A régi, kis autó sem fog azonban elveszni, ugyanis azt megkapja a helyi közterület-felügyelő, aki egyébként a polgárőrség titkára is egyben. Így elmondható, hogy az önkormányzat biztonsági rendszere teljesen egységben van a polgárőrséggel, sőt a közterület-felügyelet így egy plusz védelmi feladatot is el tud látni.