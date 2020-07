Polgárőr Város lett Csákvár

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a város és lakossága biztonságát szolgáló polgárőrség támogatásáért a Polgárőr Város kitüntető címet adományozta Csákvárnak. Az erről tanúskodó okleveleket Illés Szabolcs polgármester és Setét Vilmos, a csákvári polgárőrség elnöke vette át.

Az országos szövetség minden évben kiírja a pályázatot, hogy elismerje a települések önkormányzatait – a polgárőr egyesület munkáját is figyelembe véve –, amelyek segítik a polgárőr mozgalmat, illetve tesznek a lakosság biztonságérzetének növeléséért. Csákváron 1995 óta létezik polgárőrség, amely hosszú évek óta működik együtt az önkormányzattal. „Mivel nincs folyamatos rendőri jelenlét a településen, rendszeres járőrözésükkel nagy szerepet töltenek be a közbiztonság fenntartásában, illetve segítenek minden olyan rendezvény biztosításában, ahol a rendőrök nem tudnak jelen lenni” – mondta el a polgármester.

Mindezért cserébe a város különböző formában támogatja a polgárőrséget, segítséget nyújt pályázatok írásában, helyiséget biztosít a számukra, de minden évben anyagilag is támogatja az egyesületet. A közel 30 főt számláló polgárőrség az elmúlt években meg is fiatalodott, ugyan gerincét ma is az idősebbek adják, de sikerült új tagokat is toborozni a fiatalabb korosztályból. A Polgárőr Város cím mellé 100 ezer forint működési célú támogatás is jár a csákvári polgárőrségnek.