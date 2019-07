Pokoli szomszédok: zajongás éjjel-nappal

Egész évben érinthet minket, de nyáron jellemző leginkább, hogy szomszédaink hangos tevékenységeiket rosszul megválasztott időpontokban végzik.

Ha valakinek elfogy a türelme, a Polgári törvénykönyv felütése mellett tájékozódhat az együttélés főbb szabályairól, ami pedig a társasházakat illeti, valamennyi lakóépületben ki van helyezve a vonatkozó házirend. Azt, hogy ki mikor, mit végezhet, a legtöbb esetben helyi rendeletek is szabályozzák, feltüntetve azt is, hogy az elvek megsértése milyen jogi következményekkel járhat. Lényeges, hogy a csendháborítás szabálysértése nincs időponthoz kötve, az bármikor és bármilyen módon elkövethető. A szabálysértésekről szóló törvény szerint, aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz – ami alkalmas mások nyugalmának, a természeti vagy a védett természeti érték zavarására –, az szabálysértést követ el. Ekkor a rendőrség köteles intézkedni, azaz a bejelentés után járőrt küldeni. Ha a felszólítást követően a szabálysértést tovább folytatják és ismételt bejelentést tesznek, akkor elő is állíthatók az elkövetők.

Ha bizonyítani akarjuk igazunkat, érdemes dokumentálni hang- vagy videófelvételekkel a csendháborítást, többen is összefoghatunk a környéken, s egy időben tehetünk bejelentést. Általában felújítási munkákat és zeneoktatást, -gyakorlást munkaidőben lehet végezni, hangos háztartási gépeket este 8-ig, 9-ig lehet használni, de van, ahol hétköznap ebédidőben le kell állni a hangos felújítási munkákkal. Előfordul, hogy a lakók többségi beleegyezésére van szükség a hosszú távon kellemetlenséget okozó tevékenységekhez, mint a zene- és táncgyakorlás. Dunaújváros legnagyobb lakásszövetkezetének, az Intercisának a házirendje a honlapjukon is elérhető. Ebből azt tudjuk meg, hogy olyan zajkeltés, ami mások nyugalmát, pihenését megzavarhatja, mint a hangos televízió- és zenehallgatás, kiabálás, gépjármű túráztatása, mindig szigorúan tilos. A házirendből megtudjuk azt is, hogy ipari gépeket üzemeltetni és egyéb jelentős zajjal járó tevékenységet végezni – napközben is – csak a lakók előzetes beleegyezésével lehet, de 22 és 6 óra között tilos. Jó megoldás lehet tehát a személyes tájékoztatás mellett az, ha a lépcsőházba kifüggesztünk egy papírt arról, hogy milyen munkálatokat tervezünk, és azok előreláthatólag mennyi időt vesznek igénybe. Még biztosabb, ha minden postaládába dobunk egy tájékoztató üzenetet, biztos, ami biztos. Ezért, ha járt már úgy, hogy este nyolckor bevert három szöget a falba, miután tájékoztatta a lakóközösséget arról, hogy felújítást végez, a szomszéd pedig bőszen kezdte rángatni a radiátort, akkor nyugodjon meg, nem vétkezett. Viszont a házirenddel célszerű megismerkedni mindannyiunknak, ha eddig nem tettük volna – fő a békesség. Hiszen előfordulhat, hogy egy-egy békétlen szomszéd a bejelentés ellenére is rendőrt hív, mert csendre vágyik.