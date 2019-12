Pingpongünnepet tartottak Kisfaludon

Hatodszor rendezték meg a kisfaludi pingpong­ünnepet a közösségi házban péntek délután.

A hagyományosan a két ünnep között megrendezett pingpongversenyen idén is sokan ütőt ragadtak. Korhatárra és lakhelyre való tekintet nélkül bárki elindulhatott a megmérettetésen. Legnagyobb létszámban a gyermekek és az idősebb korosztály képviselői voltak jelen. A tavalyi évhez hasonlóan idén is Krausz János hívta életre a versenyt.

Az indulók négy korcsoportban játszhattak: 10–14 éves korig a gyermekek, 14–18 éves korig az ifik, 18–50 éves korig a felnőttek, 50 éves kor felett pedig – ahogy Krausz János fogalmazott – az „örökifjak” mérhették össze tudásukat. Az amatőr versenyzők mellett a Honvéd Szondi SE játékosa, Fekecs László is részt vett a pingpongünnepen, aki idén korosztálya címvédőjeként volt jelen. A játékosok egyénileg, körmérkőzések során mutathatták be tudásukat. A korcsoportok legjobbjai éremdíjazásban részesültek.

Ahogy a szervező fogalmazott: a pingpongünnep célja a versenyzés mellett a közös­ségépítés, a kapcsolatteremtés. Az eredményhirdetés után lehetőség volt némi sütemény elfogyasztása mellett egy jó hangulatú beszélgetésre is.