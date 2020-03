Pezseg az élet a Sóstó Természetvédelmi Területen

A munkálatokat már korábban elkezdték a szakemberek: elindult a fásítási program első fázisa az egyik bejáratnál, és máshol is új faegyedek kerülnek a földbe. Csete Gábor, a fehérvári természetvédelmi területek vezetője mesélte el, mi zajlik éppen a város zöld tüdejében.

A Sóstó Természetvédelmi Te­rületre is megérkezett a tavasz, felpezsdült az élet a tavon és a terület többi élőhelyén. Most azonban nem érdemes erre sem kirándulni, mindenki maradjon otthon. Ezért Csete Gábor, a fehérvári természetvédelmi területek vezetője számolt be arról, mi zajlik éppen a város legszebb kirándulóhelyén.

– A legtöbb madár már túl van a fészekrakáson, és hamarosan kikelnek az első csöppségek a tojásokból. A tó közepén lévő nagy sirályszigeten már több száz védett dankasirály és fokozottan védett szerecsen­sirály alkot összetett kolóniát, és több récefaj is közéjük merészkedik és pihen meg a szigeteket körülvevő cölöpsoron – mondta a szakember. – A napokban megérkeztek a vöcsökfélék is. A nyugodtabb nádfoltokban szürke gémek és nagy kócsagok vadásznak, néha egy-egy vörös gém is csatlakozik hozzájuk.

A növényvilág a március közepi szokatlanul meleg miatt gyors növekedésnek indult a Sóstón is, kivirágoztak az első fás szárú növények, így a galagonya, a húsos somok és a vadszilvák. A lágy szárú növények közül virít a védett fekete kökörcsin, és az első tavaszi vadvirágok is ontják a nektárt a felélénkült rovarvilág számára. Április elején kezd virágozni a Sóstón élő tizenkét orchideafaj közül a védett békakonty és az agárkosbor, s egyre sokszínűbb lesz a fauna. A virágzás nagyon sok lepkefajt csábít virágporfogyasztásra. Főleg c-betűs lepkét, citromlepkét, nap­pali pávaszemet és atalanta lepkéket láthatunk márciusban a Sóstón.

A meleg idő kedvez a kétéltűeknek és a hüllőknek, így a tavi békák és a kecskebékák elkezdték a peterakást. Hamarosan az első mocsári teknősök is kiülnek napozni a szigetek szélén – ha erre az időjárás is lehetőséget ad nekik. A Keleti kapu mellett a régi büfé és faiskola területét teljes mértékben kitakarították, és a 0,18 hektár erdőborítottság helyett 0,5 hektárt ültetnek be az elkövetkező napokban. A létrehozandó erdőrészletből eltávolították a fehér akácot, a zöld juhart, a bálványfát és a fekete bodzát, helyükre az erdősávban őshonos kocsányos tölgy, virágos kőris, korai juhar, mezei juhar, mezei szil és szürke nyár került. Ez az erdőfolt – mondta a vezető – a terület védelmét fogja szolgálni a jövőben. Hamarosan a tanösvényszakasz mellett, a Csőszház utcánál is fásítás indul, itt ligetszerűen telepítik a nagy méretű fákat.