Petíció: hogy ne jöjjön vissza a múlt

Magyarország eddig elért eredményei veszhetnek a semmibe, ha a politikai ellenzék miniszterelnök jelöltjei kerülnek pozícióba a választásokon: aki nem akarja vissza a múlt rendszer kényszerét, most aláírásával támogathatja a Stop Gyurcsány! petíciót a kormánypárt által felállított standokon. Dömötör Csaba államtitkár azért érkezett Fehérvárra pénteken, hogy az emberek ne feledjék: sok a vesztenivaló.

A Stop Gyurcsány! aláírásgyűjtés egyik fehérvári állomására, a Liszt Ferenc utcába érkezett pénteken délután Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Mint mondta, azért jött, hogy megvédje az elmúlt évek eredményeit: – A gazdaság stabil lábakon áll, a legfontosabb döntéseket Magyarország jövőjéről mi magunk tudjuk meghozni, a családok minden korábbinál több támogatást kapnak, s közben a saját biztonságunkat is fent tudtuk tartani, határainkat is védjük – foglalta össze dióhéjban azokat az eredményeket, melyeket félt a múlt rendszeréhez kötődő, Gyurcsány árnyékában tevékenykedő politikai ellenzéktől. – Ezek az eredmények ugyanis nem maguktól értetődőek. Budapest vezetésének példája is jól mutatja, hogy akár egyetlen év alatt le lehet rombolni azt, amit más felépített 10 év alatt – mutatott rá Dömötör. S felhívta a figyelmet: akik a ‘parlamenti patkó’ túloldaláról most miniszterelnöki pozícióra bejelentkeznek, a múltat képviselik. – Mindenki Gyurcsány Ferenchez köthető – s ez nem csak a személyek miatt érdekes, de azért is, mert politikájukban ugyanazt képviselik, mint ami 2010 előtt már majdnem tönkretette az országot.

– Sok veszíteni valónk van tehát! Nem szeretnénk visszafordulni a múltba. Soha annyi lehetőségünk nem volt, mint most, hogy tegyünk az országért – mutatott rá az államtitkár, többek közt miről is szól ez az aláírásgyűjtés. Az ország több mint kétezer pontján gyűjtik a standoknál az aláírásokat, nagyon pozitív visszajelzésekkel: – Gyakorlatilag pár nap alatt többen írták alá a petíciót, mint bármely ellenzéki miniszterelnök jelölt kezdeményezését.

Roth Péter, Székesfehérvár alpolgármestere hozzáfűzte: csak Székesfehérváron eddig több mint 2 ezren támogatták a petíciót aláírásukkal. – A következő hetekben még zajlik a gyűjtés, a város több pontján is találkozhatnak a standokkal: jövő héttől a külső városrészekben, lakótelepi abc-k mellett várják az aláírókat.

Ha több százezren aláírják a petíciót, akkor annak hangsúlyos üzenete van – mondta el továbbá az államtitkár arra a kérdésre, mi várható az aláírásgyűjtés után: az emberek nem kérnek az ellenzék kritikájából és szeretnének továbbmenni azon az úton, amin Magyarország elindult.