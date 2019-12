Pázmándon Tűzoltó Mikulás, Perkátán a Füpe Mikulás járt

Pénteken a Függetlenek Perkátáért Egyesület (Füpe) Mikulása a nagyközség utcáit járta, míg Pázmándra már menetrendszerűen érkezett meg idén a Télapó.

Délben betért az óvodába krampuszai kíséretében. A legújabb óvodai csoportba, a kis fecskékhez vitt 8 társasjátékot, 30 000 Ft értékben. Úgy hallottuk, hogy ez a csoport rendelkezik a legkevesebb játékkal. Mivel is lehetne a gyerekeknek a legnagyobb örömet szerezni, mint játékokkal! Tágra nyílt szemekkel nézték a gyerekek a messzi távolból érkező, megfáradt Füpe Mikulást. Lászlóné Jóvári Lia jelmeze olyan jól sikerült, hogy volt kolléganői sem ismerték fel. Ezen még a gonosz krampuszok is elmosolyodtak.

A péntek délutáni hintós, lovaskocsis felvonulásunkról nehéz újat írni. Sokakat csalogattak elő a vidám dallamok. A megszokott helyeken is már vártak minket. Ebben az évben a szaloncukor és az alma mellett mandarint is osztottunk a faluban. De a legszebbet ebben a napban nem is az ajándékok okozták, hanem az a nagy szeretet és nyugalom és béke, ami áradt felénk.

Csak remélni lehet, hogy mi is ezt árasztottuk a többiek felé. Az ajándékok elfogytak, de az írásomat záró Anne Morrow Lindbergh amerikai írótól, pilótától származó idézetet megjegyeztük, mert minden napnak ilyennek kellene lennie:

„Csak a szeretetet lehet vég nélkül osztogatni úgy, hogy közben mégsem fogy el.”

Szalai Anikó

Menetrendszerűen érkezett Pázmándra ez évben is a Tűzoltó Mikulás. Harminc gyermek örülhetett – kicsik és nagyobbak – is a piros zacsóba csomagolt kedvességeknek.

A Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség ajándékait egy „igazi” pázmándi, vonulósként is dolgozó tűzoltó Mikulás adta át. A karácsonyfa alatt minden gyermekhez volt egy kedves szava. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pázmánd tagjai a kis ünnepség után, pizzával, majd saját készítésű finom süteménnyekkel, üdítőkkel is ünnepelték az idei téli hónap eseményét.

E. Várkonyi Péter