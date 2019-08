Perkátai mezítlábas: murván és tobozon is sétálhatnak majd az ösvényen

Murván, mulcson, homokon és tobozon is járhatnak a mezítlábas ösvényhez ellátogatók. A helyi ifjúsági egyesület nevéhez fűződik a kezdeményezés.

Munkához látott a perkátai „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület: mezítlábas ösvényt készítenek a település lakói számára. Az ösvényen tizenkét felületet alakít ki a csapat, ahol különböző anyagokon járhatnak a gyerekek és a felnőttek egyaránt. Murva, mulcs, homok, toboz, fű – csak hogy néhányat említsünk közülük, mind várja a látogatókat a parkban.

A munkálatok a Győry-kastély háta mögötti bitumenes pályánál kezdődtek, amely mellett kialakítják az ösvényt. Az egyesület tagjain kívül több önkéntes is csatlakozott a kezdeményezéshez, köztük az egyik nagy kft. értékteremtő programjának résztvevői is. A nap során a földmunkákat, a felületek területeit dolgozták ki a megjelentek, valamint az egyesület egy ebédre is meghívta segítőit.

– Ettől a parktól függetlenül is szép a kastélykert, de ez még mindenképpen hozzáad a környezetéhez a maga egyediségével. Remélem, a jövőben is lesz lehetőség hasonló tervek megvalósítására – mondta Győri István, a „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület alelnöke.

Az egyesület célja, hogy az ösvény a közelgő, augusztus 19-ei IFI Feszt – Színezd újra Perkátát! elnevezésű rendezvényre elkészüljön, ahol át is szeretnék azt adni. Az elkövetkezendő alkalommal a felületek feltöltésére kerül sor, majd az ösvény környezetét is esztétikusabbá szeretné varázsolni a fiatalokból álló csapat.