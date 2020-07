Pénteken töltötte 100. születésnapját a Dinnyésen élő Tóth Mihályné

Tóth Mihályné az autóból már segítséggel szállt ki, de mosolyogva érkezett, és köszöntötte a rá váró rokonokat, felnőtteket és gyerekeket. Unokája fehér selyemszalagot kötött a vállára, amelyen jól olvasható volt a jeles alkalom apropója és a kerek szám: 100.

Marika néni napra pontosan száz éve, 1920. július 17-én született Kislángon. Egész életét a faluban töltötte. Dinnyésre 78 éves korában költözött, hogy közelebb legyen fehérvári lányához, de egészen 99 éves koráig egyedül élt, kertet gondozott, baromfit tartott. Aktív éveinek legnagyobb részét a kislángi iskola konyháján töltötte, amit mindig is szeretett, főleg a gyerekek miatt, akikre főztek. A faluban egyébként ma is jó szívvel emlékeznek rá. Horváth Elemér ingyen zenélt a családi összejövetelen, hálából azért, amiért Marika néni annak idején őt és testvérét, akiknek sosem volt pénzük, mindig ingyen beengedte a moziba. Hát most eljött „törleszteni”.

Két fia, egy lánya, három unokája és öt dédunokája született az évek folyamán. Idősebbik fia azonban 30 éve kilépett a családból, azóta sem tudnak róla semmit. De ez a nap az örömről és a vidámságról szólt. Marika néni korához képest jól van, bár az időskori macula degeneratio miatt látása erősen megromlott, amit azért sajnál, mert mindig is szeretett olvasni. Viszont büszkén meséli, miközben lánya megerősítőleg bólogat, hogy 93 éves koráig eljárt tornázni Dinnyésen, s bizony sokszor a fiatalabbakat meghazudtoló intenzitással végezte a gyakorlatokat. Ma már inkább csak sétálgat, rádiót hallgat. „Nem panaszkodom, jó életem volt és most is az van” – mondta végül mosolyogva. És higgyék el, az a mosoly őszinte, szívből jövő volt.