Pedagógusokat köszöntöttek virággal, énekkel, tánccal Móron

A város köszöntötte a tanítókat, tanárokat, óvónéniket és mindenkit, aki a település intézményeiben sokat tesz azért, hogy friss és használható tudással vértezzék fel az ovisokat, tanulókat és diákokat, mielőtt azok kilépnek az élet nagy iskolájába.

A Wekerle Sándor Szabadidőközpontban rendezett ünnepségen Fenyves Péter polgármester köszöntötte elsőként a pedagógusnap ünnepeltjeit. A városvezető beszédében elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartotta eddig is és tartja ma is az intézmények és az önkormányzat közötti jó kapcsolatot. Annak ellenére, hogy már más a fenntartó, a párbeszéd továbbra is megmaradt közöttük.

Természetesen a program elmaradhatatlan része a gyermekek fellépése, így a Napsugár óvoda növendékei néptáncbemutatót tartottak, míg a Radnóti Általános Iskola diákjai dallal köszönték meg az áldozatos munkát Mór város pedagógusainak.

Ahogy azt sokan várták, eljött a kitüntetések ideje is, így Törő Gábor országgyűlési képviselő dicsérő szavak kíséretében adta át az emberi erőforrások minisztere által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket. Ebben az évben Nagy Ibolyának, Suralik Andrásnénak, Csóka Jánosnénak, Fodor Máriának, Hajdu Imrénének, Horváth Eleknének és Tálos Tamásnénak jutott az a megtiszteltetés, hogy átvehette az elismerést.

Idén Horváth Zsuzsanna Vilma tanárnő vehette át a „Mór Város Kiváló Pedagógusa” díjat Fenyves Péter polgármestertől.

Több olyan jubiláló is kapott tapsot, elismerést és ajándékutalványt, aki most töltötte be a 25. szolgálati évét ezen a pályán. Nem maradtak ki az oktatási intézmények technikai dolgozói sem.

A rendezvényről senki sem ment haza üres kézzel, ezen a napon mindenkinek járt egy virág és egy köszönet.