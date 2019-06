Pedagógusnapi ünnepséget tartottak a Hiemer-házban

Vajon mi a jó döntés? A kérdést a pedagógusok is rendszerint felteszik maguknak.

Gondolnánk vagy sem, a tanári hivatás egy kihívásokkal teli pálya. Adott helyzetben nem mindig tudni, mi a jó döntés, mi az, amivel a fiataloknak segítünk vagy ártunk, vagy hogy melyek azok a tananyagok, témák, amelyeket nem tanítunk, de kellene – netán fordítva. E dilemmáknak Cser-Palkovics András polgármester adott hangot a Hiemer-ház báltermében hétfőn megrendezett pedagógusnapi ünnepségen. Ugyanitt a városvezető azt is elmondta: komoly értékünk az oktatás intézményrendszere, amelyről sosem szabad megfeledkeznünk. Így a benne dolgozókról sem – akiket szinte lehetetlen is elfelejteni, hiszen tudásukat, értékeiket a fiatalok is őrzik, mutatják.

A pedagógusoknak szervezett ünnepségen ugyanis olyan fiatalok közreműködtek, mint Kneifel Nóra, a tizedik Fehérvári Versünnep győztese vagy a Teleki Blanka Gimnázium fiú karának tagjai. Mindnyájan tehetséges fiatalok, olyan diákok – hasonlatosan azokhoz, akik a megyei versenyeken, megmérettetéseken, rendezvényeken is szerepelnek –, akik mögött ott vannak a pedagógusok. A tanárok gondolnak rájuk, nézik őket, szurkolnak nekik, s mindent megtesznek azért, hogy legyenek álmaik, céljaik, illetve azok eléréséhez lehetőleg minden tudást megkapjanak, a már meglévő ismereteket pedig előcsalogassák belőlük – hangzott el a jeles alkalmon.

Az ünnepelteket egy pohár pezsgővel üdvözölték a szervezők, pedagógustársak

Idén négy ilyen pedagógust is elismert a városvezetés. „Székesfehérvár Oktatásáért” díjat vehetett át Seebauer Márta egyetemi docens, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának oktatási dékánhelyettese, Timár Nicolette Katalin, a II. Rákóczi Ferenc Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója, valamint Kistelekiné Szenkovits Szilvia, a Vasvári Pál Gimnázium diákügyekért felelős – immár nyugalmazott – igazgatóhelyettese. Kulbertné Virág Zsuzsanna, a Hosszúsétatéri Óvoda most nyugdíjba vonuló óvodapedagógusa, igazgatója Polgármesteri Elismerő Emlékérmet vehetett át munkája elismeréseként.

Az ünnepelteket egy pohár pezsgővel üdvözölték a szervezők, pedagógustársak. Köszöntőt Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója mondott, aki beszédében Níkosz Kazandzákisz görög írót, költőt idézte: „A tanár híddá feszül, s biztatja tanítványait, keljenek át rajta; majd miután megkönnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat.”