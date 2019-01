Pázmánd: szinte minden álmuk megvalósult tavaly

A település töretlenül fejlődik és élénk közösségi életet él. Jellemző a fiatalok helyben maradása, de új családok is érkeznek Pázmándra, ahol sokat tesznek azért, hogy élhető és szerethető legyen a község. Milyen évet zártak?

– Minden álmunk, amit 2018-ra terveztünk, már tavaly év elején létezett tervdokumentációk és engedélyek formájában, sőt mintegy 80 százalékukra már a pályázatok útján elnyert források is a rendelkezésünkre álltak. Ezután jöhetett a konkrét feladatok rendszerezése és ütemezése – kezdte Virányiné Reinbach Mónika polgármester, aki az elmúlt esztendő egyik nagy projektjeként említette a Budapestet a Balatonnal összekötő kerékpárút Pázmándot érintő szakaszának fejlesztéseit. Ehhez hozzácsatolják még a Pázmánd–Kápolnásnyék kerékpárutat is, amely érinti a vasútállomást, így aki nem akarja a teljes távot végigkerékpározni, annak lehetősége lesz Kápolnásnyéken vonatra szállni, vagy akár onnan kezdeni a Balatonig tartó túrát. A Tordas–Kajászó–Pázmánd– Nadap–Velence szakaszok kivitelezését az idei évre tervezik.

A másik, amit a polgármester kiemelt, az újonnan nyílt utca telkeinek közművesítése: – Örömmel mondhatom, hogy folyamatosan érkeznek a Pázmándon letelepülni vágyók, különösen a kisgyermekes családok, illetve a gyermeket tervezők. Nálunk kedvezők a lehetőségek. 2018-ban az új utcában megoldottuk a csatornázást, amit teljes mértékben az önkormányzatunk finanszírozott, és mi fizetjük a gáz,- és a villanyhálózat folyamatban lévő kialakítását is. A beköltöző fiataloknak csak a közművekre történő csatlakozásért kell fizetniük. Mi ezzel támogatjuk a fiatal családokat, illetve a fiatalok helyben maradását. Két helyen már folyik az építkezés – mondta el a polgármester.

Minden engedélyezése lezárult 2018-ban a Jezsuita értékek helyreállítása pályázatnak, folyik a közbeszerzések előkészítése. A jezsuitákkal és az egyházkerülettel együttműködve szeretnének egy zarándokközpontot létrehozni. Az elképzelés nemcsak arra épít, hogy a Zsidókőhegyre egyre többen látogatnak el lelki megújulás céljából, sőt a spirituális célzattal érkezők száma is nő, de arra is, hogy a pázmándi gyerekek mintegy kétharmada aktív hitéletet él.

– Szakemberekkel is felvettük a kapcsolatot a Zsidókőhegyen létesülő, 14 állomásos lelki úttal kapcsolatban, szeretnénk, hogy ez olyan interaktív tartalmakat foglaljon magában, amelyek valóban töltődést és megújulást biztosítanak az ideérkezőknek, felekezeti hovatartozásától függetlenül – mesélte Virányiné Reinbach Mónika, aki már az idei év terveire rátérve megemlítette az oktatási központ létrehozását, amelynek célja, hogy egy ingatlanon belül legyen a bölcsőde, az óvoda és az iskola, valamint a sportcsarnok. A terv több részfejlesztést is tartalmaz, így többek között az iskola energetikai felújítását, a konyha önálló épületbe költöztetését, valamint az óvoda bővítését. Ezen felül úgy tűnik, Pázmánd továbbra is úttörő marad: a polgármester a jövőben is szeretne olyan dolgokat megvalósítani a településen, amelyek az országban egyedülállók. Ilyen például az a törekvésük, hogy a fejlesztések során nem alkalmaznak generál kivitelezőt, hanem a közbeszerzésköteles kivitelezéseket részmunkákra bontva igyekeznek közbeszereztetni, mert közvetlenül a kivitelezővel együtt dolgozni olcsóbb, és a polgármester szerint hatékonyabb is. A másik, hogy szeretnék Pázmándon is megvalósítani azt az Angliában már kötelezően bevezetett gyakorlatot, hogy a közbeszerzéseken előnyben részesítik a kiválasztáskor azt a kivitelezőt, aki a vállalt munkán felül a társadalmi felelősségvállalás jegyében valamilyen pluszt vállal, és ezzel társadalmi értéket teremt. Ez lehet akár az is, hogy helyi vállalkozással végeztet valamilyen munkát, vagy olyan segítséget, támogatást ad, amiért nem vár ellenszolgáltatást. Pázmánd ebben is szeretne példát mutatni.