Pázmánd egy környezettudatos település

Textiltáskákat varr a településen az a néhány önkéntes, akik a polgármesteri hivatallal, egészen pontosan Virányiné Reinbach Mónika polgármesterrel karöltve azon dolgozik, hogy minél kevesebben használjanak műanyag szatyrokat.

Pázmánd nem csak ezzel a projektjével, de egyéb környezetvédelmi törekvéseivel is példát mutat a többi településnek.

Szintugrásra készen

– Tíz éve létezik az ökonapunk, amely elsősorban a gyerekeket szólítja meg, őket igyekszünk a különböző programokkal környezettudatos életmódra nevelni. Úgy érzem, hatékonyak vagyunk – kezdte a község polgármestere, aki hivatalba lépése óta szinte mindenben keresi és meg is találja a lehetőséget. Így csatlakoztak évekkel ezelőtt a Gemenc Erdő Zrt. „Minden csemetének ültessünk egy fát” mozgalmához, ami azóta némileg bővített formában folyik, hiszen az utóbbi években őshonos, magyar gyümölcsfákat adnak az újszülöttek családjainak, akik saját kertjükben ültethetik el a fákat.

Pázmándon nagy hangsúlyt fektetnek a szelektív szemétgyűjtésre is. Évek óta így gyűjtik a hulladékot az önkormányzat intézményeiben, de településszerte megoldott a szelektív hulladékgyűjtés. Ennek okán a polgármester asszony úgy látja, a lakók többsége felkészült arra, hogy „szintet ugorjon” és nyugat-­európai módon szelektálja a háztartási szemetet. Erre az országban egyedül Szentgotthárdon van példa. Szeretnék, ha Pázmánd lehetne a második, ahol megvalósul a szuperszelektivitás.

– Ennek az elképzelésnek az is része lenne, hogy a külön gyűjtött szemetet nem műanyag zsákokban helyezik ki az emberek, hiszen azok is környezetszennyezők. Innen csak egy ugrás vezetett a gondolatmenetben addig, hogy a környezettudatos csomagolásért is tehetünk. Így találtuk ki a textiltáskák varrását. Az első 300 darabot a községi, egyházi anyák napján adtuk ajándékba, de akik igényt nyújtanak be rá, azok kapnak, természetesen ingyen. A nyugdíjas klub például már átvette az általuk kért textilszatyrokat – mondta el Virányiné Reinbach Mónika.

A lakosság is partner

A táskákhoz való textilt nagykerben vásárolja az önkormányzat, ahol kedvezményes áron jut az anyaghoz. A varrásnak Pázmándon egyébként is hagyománya van: az óvodában minden kisgyerek feje a településen varrt és az ott termesztett bio tönkölybúza pelyvájával töltött párnán nyugszik, mivel annak kedvező élettani hatásai vannak. De készültek már levendulával töltött kis párnácskák is.

Térjünk azonban vissza kifejezetten a környezettudatosság kérdésköréhez. Az eddig leírtak nyomán felvetődhet a kérdés: mennyire partner Pázmánd mintegy 2200 fős lakossága?

– A többség benne van ezekben a projektekben, sőt vannak alulról jövő kezdeményezések is. Az önkormányzat igyekszik mindent megtenni, amit tud annak érdekében, hogy a problémákat megoldja. Így van ez a lombhulladék gyűjtésével is. Amíg a hulladékkezelő egyetlen helyen várta a hulladékot a településen az év egy meghatározott napján, összesen 8 zsákot hoztak be a lakosok. A többiek inkább elégették a zöldhulladékot, ezzel erősen szennyezték a község levegőjét. Tavaly úgy döntöttünk, inkább begyűjtjük mi az önkormányzat szervezésében. A különbség óriási volt, több mint háromezer zsákot szedtünk össze – magyarázta a polgármester. Néhány éve, ugyancsak abból a megfontolásból, hogy ne égessék el, begyűjtötték az autógumikat és abból az óvoda udvarán tér­elemeket alakítottak ki, amiket aztán színesre festettek, jó néhányba pedig növényeket is ültettek. Mindezt az úgynevezett Earthship kezdeményezés jegyében, aminek a lényege, hogy értelmes módon hasznosítsák a modern kor hulladékká vált, ám lassan lebomló végtermékeit.

A hivatal példát mutat

A pázmándi polgármesteri hivatal azzal is dicsekedhet, hogy 2017-ben az európai energiatakarékossági versenyben, a legtöbb energiamegtakarítás kategóriában első helyezést ért el. A hivatal dolgozói korábbi fogyasztásukhoz mérten – elsősorban viselkedésváltozással, azaz a napi rutin átgondolásával és átszervezésével – 13,2 százalékkal kevesebb energiát használtak fel. A jó gyakorlatokat, az apró tippeket, amikkel takarékoskodni lehet, megosztották a helyi lakossággal is. Remélhetőleg a jó példa ragadós!

