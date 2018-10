Négy év után beérik a gyümölcs – Elkészülhet az új konyha és étkező Pázmándon

„Az imádság azonnal meghallgatásra talált. 39 934 000 forintot nyert Pázmánd a gyermekek étkeztetésének fejlesztésére” – jelentette be nemrég közösségi oldalán a település önkormányzata.

A nyertes pályázatról szóló jó hírt közvetlenül az után jelentették be, hogy 129 pázmándi kisgyermek együtt imádkozott a „Békéért és egységért egymillió gyermek együtt imádkozik” elnevezésű akcióhoz csatlakozva. És valóban örültek a polgármesteri hivatalban is, hiszen az elmúlt négy évben minden alkalommal beadták a pályázatukat azért, hogy végre tovább tudjanak lépni a gyermekétkeztetés terén is a gyors ütemben fejlődő és növekvő településen.

– Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című pályázaton negyedik alkalommal indultunk, és az eddigi kudarcok egyáltalán nem keserítettek el minket, mi minden évben önerőből fejlesztettünk valamit, kicsit léptünk előre ezen a téren. Négy éve igen kedvező áron megvettük a presszóként ismert, a Coop tulajdonában lévő épületet, majd a következő évben kialakítottuk a gazdasági bejáratot, és letérköveztük az udvart. Tavaly az iskola alapítványa nyert a Menő Menza pályázaton támogatást, abból pedig elkezdtük beszerezni a konyhai eszközöket, gépeket, bútorokat – mesélte Virányiné Reinbach Mónika polgármester, aki azt is elmondta, hogy a Cooptól kaptak még segítséget: elhozhatták egy étterem teljes berendezéséből azt, amit hasznosnak találtak.

Az óvodai főzőkonyha, valamint az iskolai tálalókonyha átköltöztetésének ötlete azért fogant meg, mert a diákok kinőtték az épületet, szükség lenne további tantermekre ahhoz, hogy kényelmesen folyhasson az oktatás. Ugyanez igaz az óvodára is, ahol a felszabaduló helyen kétcsoportos bölcsődét szeretnének kialakítani, mert a jelenleg működő minibölcsinek mindössze 8 kisgyermek ellátására van engedélye, miközben már most 20 fölött van azoknak a száma, akiket szeretnének beíratni. Ezenfelül minden ellen­őrzés során jegyzőkönyvbe került, hogy az önkormányzatnak keresnie kell a fejlesztési lehetőségeket, mert a tálalókonyha kapacitása nem megfelelő. A kérdés a terület és az iskola adottságai miatt házon belül nem megoldható, ezért jött kapóra a már fentebb említett, üresen álló épület, amely korábban töltött már be hasonló funkciót, ezért kisebb átépítéssel ismét használható étkeztetési célokra.

– A közétkeztetésben törekszünk az egészséges, lehetőség szerint friss és mindenféle adalékoktól mentes alapanyagok használatára, például nem használunk margarint. Ugyanakkor azt tervezzük, hogy olyan konyhát létesítünk, amely alkalmas a különféle ételintoleranciával, -allergiával küzdő gyerekek ellátására is. Ilyen jellegű konyha nincs a környéken, sőt a megyében sem, mi is Miskolcra megyünk megnézni, hogy ott hogyan működik egy ilyen – mondta el a polgármester asszony.

Ha minden jól megy, a következő tanévben már az új konyhán készül a pázmándi gyerekek ebédje, amelyet az új étkezőben fogyaszthatnak el. A helyiséggel kapcsolatban további tervei is vannak az önkormányzatnak: ebéd­időn kívül közösségi térként szeretnék működtetni.