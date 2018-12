Pázmánd is nyert a wifipályázaton

Sikeresen pályázott a település egy uniós pályázaton, így a falu bizonyos részein jövőre ingyenesen érhető el majd a wifi-hálózat.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy szerte Európában ingyenes wifi-hozzáférést biztosítson a polgárok számára nyilvános helyeken, többek között parkokban, tereken, középületekben, könyvtárakban, egészségügyi központokban és múzeumokban, vagyis ott, ahol rendszerint sok ember fordul meg.

A pályázati kiírás alapján 15 ezer eurós utalványt lehetett nyerni, amelyet a wifiberendezések telepítéséhez lehet felhasználni olyan helyeken, ahol még nincs kiépítve a vezeték nélküli internetelérés. Az egész uniót tekintve több mint 13 ezer pályázat érkezett be, közülük 2800 nyertes nevét tették nemrégen közzé a pályázat honlapján. A nyertesek listáján 54 magyarországi település neve olvasható.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Fejér megyében négyen, Bodajk, Vál, Aba és Pázmánd építhetik ki jövőre ennek a támogatásnak köszönhetően az ingyenes wifi-t legforgalmasabb helyeiken.

Ahogy azt Virányiné Reinbach Mónika, Pázmánd polgármestere elmondta, az interneten november 7-9. között lehetett benyújtani a szükséges dokumentumokat, természetesen az Európai Unióban egyszerre nyitották meg a pályázati felületet. „Jelen esetben a gyorsaság is számított a pályázat benyújtásakor. Mi nem késlekedtünk, hiszen 13 órakor nyílt meg az ablak, és önkormányzatunk rendszergazdája, Simon János már 13 óra 1 perckor fel is töltött minden előre elkészített dokumentumot.” – mesélte a polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy a tervek szerint a sportközpont parkolójában, illetve udvarában, valamint Pázmánd központi részein a templom és a művelődési ház környékén építik ki az ingyenes wifi-hálózatot, de a pontosítás még folyamatban van.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS