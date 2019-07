135 éves a Pázmándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Egy hatalmas pázmándi tűzeset nyomán, amelyben számos ház leégett, alakult meg a Pázmándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1884-ben. 135. születésnapját hivatalosan szombaton ünnepelték a faluban.

A helyi felvilágosult lakosok a földbirtokos, Lika Döme anyagi támogatásával hozták létre az egyesületet, amely egy volt azok sorában, amelyek angol mintára gróf Széchenyi Ödön szorgalmazására jöttek létre a korabeli Magyarországon. Arra vonatkozóan, hogy kik és hányan voltak az alapító atyák, sajnos nincsenek adatok, de ez mit sem von le annak az értékéből, hogy Pázmándon, a két világháború idejét leszámítva, mindvégig működött és működik ma is tűzoltó egyesület.

A Pázmándi ÖTE ma Kápolnásnyéken és Vereben is lát el feladatokat, illetve az M7-es autópálya egy kisebb szakasza is a működési területükbe tartozik. Ambrus Sándor, az egyesület elnöke elmondta, évente nagyjából 30-40 alkalommal vonulnak a tűzoltók, akik országos szinten is jó felszereltséggel bírnak, de persze mindig vannak tervek a további fejlesztésekre. Ha sok a nagy vihar egy évben, a vonulások száma akár duplájára is emelkedhet. Az egyesület tagsága jelenleg 65 fő, de Pázmándon nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlást jelentő fiatalokra is, akikre Ambrus Sándor különösen büszke: júliusban ők képviselhetik Magyarországot a Svájcban megrendezendő CTIF tűzoltó olimpián.

A délután programja ünnepi közgyűléssel kezdődött, amelyen részt vettek az ausztriai Rutzing és a szlovákiai Nyékvárkony önkéntes tűzoltói is, akikkel évek óta tartják a pázmándiak a kapcsolatot. A köszöntők és az elismerések átadását követően ekkor vette át hivatalosan az egyesület azt a defibrillátort, amelyet a pázmándi származású, de Kápolnásnyéken élő Fábián Éva önkéntes adományokból vásárolt. A közgyűlés után felavatták a helyi láncfűrészes fafaragó, Varga Gábor Szent Flórián-szobrát, majd a művelődési házban Tűzoltók Pázmándon 135 év távlatából címmel nyílt kiállítás E. Várkonyi Péter fotóiból.

A délután további részében számos színes program várt kicsiket és nagyokat egyaránt. Volt többek között tűzoltógépjármű-­felvonulás, különféle oltási bemutatók és közlekedési baleset szimuláció, de az egyik, ha nem a legnagyobb sikert a habparty aratta. És hogy a valóságban is megmutassák, milyen az, amikor mindent hátrahagyva menteni kell menni: a váli tűzoltók nem sokkal érkezésük után riasztást kaptak, ők tehát szirénázva hagyták el a helyszínt. A többiek azonban szombat este pihenhettek.