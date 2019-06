Pátkai-víztározó – csapadékkal újratöltve?

Május elején egy aggódó horgász jelzése nyomán írtunk a víztározóról, amelynek vízszintje akkor szerinte kritikus volt – azóta azonban esett bőven.

Hiába: a megelőző szárazság miatt az utóbbi hónapban lehullott csapadék nem ért el a tározóig, amelynek vízszintje a múltkorihoz képest alig több mint 10 centivel emelkedett, mondta Pánczél János, akinél arról érdeklődtünk: elégedettebb-e a tározó vízhelyzetével most, mint az egy hónappal korábbi bejelentése idején volt. A nyugdíjas főmérnök és sporthorgász szerint ha a téli csapadék kimarad, azt a tavaszi már nem pótolhatja. Ráadásul, mint a május eleji írásban is elmondtuk: a fő gond a meder eliszapolódása, amely miatt a mért vízállás már nem árulkodik a ténylegesen rendelkezésre álló vízmennyiségről.

Pánczél János eredetileg azt a kérdést is feltette: mi lesz a sorsuk a pátkai és a zámolyi tározóknak? E kérdésre a KDTVIZIG-től akkor a következő választ kaptuk: „A pátkai, illetve a zámolyi tározók a továbbiakban is elsődlegesen vízgazdálkodási célt kell hogy szolgáljanak, másodlagosan pedig horgász- és üdülőtó-hasznosítási cé­lo­kat. Igazgatóságunk a tározók meglévő építményeinek rekonstrukció­ját a következő EU-s programozási időszakban kívánja megoldani. Ezért projektjavaslatot dolgoztunk ki A Velencei-tó vízpótló és vízszintszabályozó rendszerének rekonstrukciója a vízgyűjtő víz­használatának felülvizsgálatával címmel.” A tervezett beruházás terveik szerint kiegészíti és „ráépül” a jelenleg is futó Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja.

Mivel a múltkor elmulasztottuk, most megkérdeztük a KDTVIZIG-et: mi a konkrét tartalma annak a projektjavaslatnak, amit kidolgoztak? A következő választ kaptuk: „A projektre vonatkozó javaslattételi időszak ezen fázisában egyelőre a következő időszak témáinak felvetése zajlik. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság ez alapján dolgozza ki a projektfejlesztést, amelyet be kell nyújtani és engedélyezni szükséges. Az, hogy milyen fejlesztések valósulnak meg, ezt követően fog kiderülni. Az eredményről természetesen tájékoztatjuk a nyilvánosságot.”

Ismét felhívtuk Úrfi Tamást, a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége ügyvezetőjét is, aki a május eleji beszélgetés alkalmával így fogalmazott: „Remélhetőleg ha­marosan sor kerül egy hivatalos terepbejárásra a Pátkai-víztározónál, mert valóban jelentősen megváltozott a meder morfológiája, és a köbméterek már nem stimmelnek: a tározó tényleges vízmennyisége szerinte is lényegesen kevesebb mint a feltételezett.” Megtudtuk: a terepbejárás még mindig csak reménybeli terv. Ha jól értjük a helyzetet: a következő, 2023 környékére várható finanszírozási időszakig Pátkán minden marad úgy, aho­gyan van.