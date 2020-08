Parlagfű-szezon: Rendőrségi helikopterről ellenőrzik a megye teljes területét

A parlagfű-szezon megkezdődött, ezzel párhuzamosan a földek ellenőrzése is. Nemcsak azokat büntetik meg, akik nem művelik a földet, hanem azokat is, akik rosszul. A kulcsszó a parlagfű.

Nem könnyű ez az időszak senkinek, mert a gazdák többsége folyamatosan küzd a parlagfű ellen, ám sokszor az időjárási feltételek sem kedveznek nekik. Elég, ha a gyomirtózás után nincs egy jó eső, ami bemossa a hatóanyagot, és máris megkezdődik a napraforgó szárainak tövében a parlagfű intenzív növekedése, majd virágzása.

A hatóságoknak is nehéz időszak az augusztus, ilyenkor fokozottan ellenőrzik a termőföldeket, gyakran a levegőből is. A rendőrség tartálykocsija feltöltötte a Börgöndi Repülőtéren a szintén rendőrségi helikoptert, és szakemberekkel a fedélzetén elindultak ellenőrizni a felülről könnyen látható és elemezhető földeket. Régebben egy vállalkozó vitte a szakembereket, ám ez megváltozott. Több éve a rendőrség helikoptere segít a légi ellenőrzésben a Belügyminisztérium és az Agrárminisztérium megállapodása értelmében.

Valamennyi földhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozza, illetve, hogy a vegetációs időszak végéig ezt az állapotot fenntartsa. Ezt az időszakot nem szorították dátumok, illetve időkorlátok közé, addig, amíg az irtandó növény él, addig erre figyelni kell.

A kormányhivataltól érkezett Sziebert Gergely főállatorvos a helikopter árnyékában elmondta: -A megyében már elkezdtük az ellenőrzéseket, így eddig hozzávetőlegesen 52 ezer hektár területet jártunk be a földfelszínen és most kezdődik az az időszak, amikor a légi felderítésre kerül a hangsúly. Ez egy nagyon jó módszer, arra, hogy megfelelő képet kapjunk a megye egész területéről. A hatóság célja az emberek egészségének védelme. Összességében elmondható, folytatta a szakember, hogy az idei év kedvezőbb, mint a tavalyi volt. Eddig összesen hét eljárást kellett elindítani parlagfű fertőzöttség miatt. Ebből a hétből négy esetben kultúrnövénnyel fedett területen volt magas az allergén növény jelenléte, míg a másik három esetben az aratás után gondozatlanul hagyott tarló zöldült ki. Tavaly háromszor ennyi eljárás indult.

A főállatorvostól azt is megtudtuk, hogy a légi ellenőrzésnek van visszatartó ereje is, mert amint elrepül a gép a gazdák felett, a legtöbb azonnal nekiáll a kaszálásnak. Ez nagyon jó dolog, ugyanis Sziebert Gergely többször is hangsúlyozta, hogy az ellenőrzések célja kifejezetten a pollenkoncentráció csökkentése.

Akad azonban minden évben olyan is, aki a felszólítás ellenére sem kaszálja le a területét. Erre is van eljárásrend, ám ez meglehetősen költséges, ugyanis ilyen esetben a kormányhivatal egy vállalkozóval lekaszáltatja a gyomfertőzött területet és ilyenkor mind az eljárási költség, mind a kényszerkaszálási költség a földhasználót terheli és ezzel még nincs vége, ugyanis ott van még a kötelező bírság is, aminek összege 15 ezer forinttól indul és akár ötmillió forint is lehet, kitettségtől függően, vagyis annak arányában, hogy mekkora a parlagfű jelenléte és, hogy az adott területen hány hektárt érint.

Ha géppel szállnak a földek fölé, olyankor jól látszik a területek fertőzöttsége, a szakértő szem könnyen észreveszi. Ha bizonytalan a helyzet, akkor a felszínen újra ellenőrzik, miután GPS koordináták segítségével beazonosították a területet.