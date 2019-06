Parkoló vagy park a Vasvári iskola előtt?

A Vasvári Pál Általános Iskola előtti területen, a György Oszkár téren tartottak szerdán helyszínbejárást és a lakóknak tájékoztatót a terület lehetséges átalakításáról, megújításáról.

Viza Attila, a terület önkormányzati képviselője elmondta, reményeik szerint sikerül a gyermekek biztonságát szem előtt tartva a teret úgy átalakítani, hogy egyúttal konszolidálni tudják a reggel és délután kialakuló forgalmi helyzetet is. A tér átalakítása annak a közgyűlés által elindított városi programnak a keretében valósulna meg, amelynek értelmében az iskolák előtt a gyerekek számára biztonságos, kellemes közösségi tereket alakítanak ki, ahol a szülők is nyugodtan várakozhatnak. A tervekről Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda vezetője beszélt, aki elmondta, a jelenlegi zöld park helyén a park növényeinek és fáinak megtartásával megcserélnék a két területet: a park helyére kerülnének a parkolók, míg a parkosított tér közvetlenül az iskola bejárata elé kerülne át. Ugyanakkor a parkoló zsákutca jellegét megszüntetnék, az iskolába autóval érkezők a Fehér Palota irányából jöhetnének és a Szömörce utca irányába távozhatnának. Ezzel egyidejűleg az új helyen a mostani 28-30 helyett mintegy 45-re emelkedhetne a parkolók száma. A tervezők arra is gondoltak, hogy az új park vízáteresztő burkolatot kapjon, így a csapadékvíz a területre telepített növényzetet táplálná. A bejáráson részt vett Cser-Palkovics András polgármester, Laczkó Gábor, az iskola igazgatója, a szülői munkaközösség egyik tagja, valamint a Fehér Ház két lakója, akik ellenzik az eddig elkészült tervet, bár valódi érveket, indokokat nem tudtak felhozni ellene, inkább csak félelmeiket hangoztatták.