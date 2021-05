A parkolásnak ára van – Keddtől újra fizetőssé vált

Már az első napon lehetett látni a változást a városi fizetős parkolóhelyeken – lényegesen előbb találhatott magának szabad helyet az, aki keresett.

A parkolóőrök is elindultak, s pásztázták a területet. Az első nap tapasztalatairól Bozai István városgondnok mesélt a hírlapnak.

– Ellenőreink tapasztalata, hogy a gépjármű-tulajdonosok nagy része – mintegy 70 százalék – megfelelően értesült az ismételt díjfizetési kötelezettségről – összegezte az ellenőrök első munkanapi tapasztalatát a városgondnok, s hozzátette: a 2020-as évre szóló bérlettel parkolók esetében a hosszabbításnak köszönhetően nem merültek fel problémák, és egyre több gépjármű rendelkezik újonnan vásárolt bérlettel.

– Sajnos azt is ki kell emelni, hogy a bérlettel még nem rendelkezők esetében továbbra is gyakori a fizetés nélküli parkolás. Ellenőreink mindenkivel szemben illedelmesen és minden segítséget megadva lépnek fel, és a szabálytalanul parkoló gépkocsikra kihelyezik a szórólapokat, a tulajdonosokat pedig tájékoztatják a díjfizetési kötelezettségükről. Köszönhetően ellenőreink tevékenységének és a médiában megjelent felhívásoknak, egyre több a jogkövető autós, akik betartják az előírásokat. Ügyfélszolgálati irodánk rendkívüli, meg hosszabbított nyitvatartással üzemel, ahol három ablaknál történik az ügyfelek kiszolgálása – tudtuk meg.

Várható volt már – május eleje, közepe óta hallani lehetett róla –, hogy hamarosan vége szakad az ingyenes parkolás „kánaánjának” országszerte. Székesfehérvár is azonnal élt a lehetőséggel, ahogy ezt a kormány lehetővé tette.

Május 25-e előtt pár nappal jelentették be a nagy hírt: ismét fizetős lesz a parkolás a fizetős zónákban. A városgondnokság parkolási osztályán nagyüzemi szintű aktivitás kezdődött, még hétvégén is fogadták az ügyfeleket, s kedden is hosszú sor kígyózott az irodánál. Merthogy mindenki most azonnal szeretne parkolóbérletet váltani. Pedig azok, akik tavaly év elején egész éves bérletet váltottak, ők idén október 31-ig használhatják azt.

Szórólapot is osztogattak a sorban állóknak, ezzel is segítve az információhoz jutást: ebben az áll még, hogy a tavaly július 1-jével kezdődően vásárolt – az év végéig váltott – bérlet érvényességi ideje idén 2021. július 31-ig él. Az ilyen formán éves bérletet váltóknak tehát most még nincs teendőjük. Voltak olyanok is, akik tavaly novemberre és decemberre váltottak csak havi bérleteket, ők maguk dönthetik el, melyik két hónapra kérik az idei évben az érvényességet. De ehhez sem kell sorban állni: elég e-mailen jelezni a parkolási csoportnak a kérést.

A tavalyi „moratórium” óta persze sok minden történt, autóeladások-vásárlások, cserék, így a régiről is át lehet tetetni az újra a bérlet jogosultságát: 1000 forint ellenében. Ehhez azonban vinni kell a régi bérletet! A tapasztalat szerint azonban a legtöbben persze azért álltak sorba, mert új bérletre van szükségük: ők ne hagyják otthon a forgalmi engedélyüket és a lakcímkártyát sem. Közben pedig javában zajlott a szokásos nagyvárosi forgalom kedden egész nap Székesfehérváron: percek alatt találhatott (fizetős) parkolót a belvárosban az, aki keresett. Erre hosszú hónapok óta nem volt példa. Azoknak az autóival, akik továbbra sem akartak fizetni a parkolásért, bizony megteltek az ingyenes – gyakran lakóövezetekben található – parkolók. Vagyis ahogy látszik, lassan visszaáll minden a régi kerékvágásba…