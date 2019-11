Téli üzemmódra váltott a közút, Fejérben is felkészültek (1. rész)

Hazánkban a mintegy 32 ezer kilométernyi gyorsforgalmi, fő- és mellékút üzemeltetéséért felelős Magyar Közút Nonprofit Zrt. november 10-étől kezdődően, az enyhe őszi idő ellenére, a jogszabályi előírások szerint, az ország teljes területén téli üzemmódra váltott. A következő hónapokban, a télies időjárás beálltával mintegy 4 ezren dolgoznak váltott, 12 órás műszakokban a téli útüzemeltetési feladatok ellátásán, koordinációján.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 2019–2020-es téli szezonban az országos közúthálózaton összesen mintegy 1000 munkagépet (nehézgépjárművek, rakodógépek, hómarók) állít „hadrendbe” – tájékoztatta lapunkat a társaság kommunikációs osztálya. Az idei évben a gépparkban számos fejlesztést és beruházást hajtottak végre: a többi között 10 multifunkcionális járművet, a külterületi országos kerékpárutak téli kezelésére is alkalmas 15 kistraktort, valamint 6 nyerges vontatót is beszereztek.

A flotta 45 hóekével és sószóróval felszerelt járműből áll

A társaság mind a 94 mérnökségén feltöltötte a sótárolókat, így országosan összesen mintegy 180 ezer tonna útszóró só, több mint 1400 tonna kalcium-klorid granulátum, 2,1 millió liter kalcium-klorid oldat és 11 ezer tonna érdesítő anyag áll a szakemberek rendelkezésére kezdőkészleten, melyek pótlása keretszerződésekkel is biztosított.

Ezen kívül a megelőző védekezésre idén is nagy hangsúlyt fektet a közút: azokon a szakaszokon, ahol az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyobb a hófúvások előfordulási lehetősége, ott hófogó rácsokat és hófogó hálókat helyeznek ki, ez összesen 516 kilométernyi útszakaszt érint. Emellett összesen közel 400 kilométeren hófogó erdősávok is találhatók az országos közúthálózat mentén.

A társaság Fejér Megyei Igazgatósága 1401 kilométernyi országos közúthálózat üzemeltetési és fenntartási feladatait látja el – tudtuk meg Molnár István megyei igazgatótól. Legfőbb feladatuk, hogy a kezelésükben lévő úthálózatot a közlekedők (lehetőség szerint) télen is akadálytalanul és biztonságosan vehessék igénybe. Ez nem kis feladat, hiszen a gondos előkészületek ellenére, az évszakra általában jellemző módon, olykor rendkívüli időjárási viszonyok mellett a hatékonyabb munkavégzéshez és a gördülékeny közlekedéshez az autósok együttműködésére is szükség van. A 2019–2020-as téli szezonban a Fejér megyei közúthálózaton 36 saját és 9 bérelt, sószóróval és hóekével felszerelt nehézgépjárművet állít „hadrendbe” a megyei igazgatóság. Ezek mellett 10 egyéb hóeltakarító gép, 10 rakodógép és 8 hómaró lát el 0–24 órás szolgálatot. A téli géppark felkészítésén túl a kezdőkészleten mintegy 14 ezer tonna útszóró sóval és 170 tonna kalcium-klorid granulátummal néznek szembe a következő időszak kihívásaival. A megelőző védekezésre idén is nagy hangsúlyt fektetnek: azokon a szakaszokon, ahol az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyobb a hófúvások előfordulási lehetősége, már a hófogó rácsok és hófogó hálók kihelyezését végzik a szakemberek, ez összesen mintegy 42 kilométernyi útszakaszt érint Fejérben.

Könnyen veszélyessé váló utak

A téli időszakban Fejér megyében az úgynevezett párakicsapódásra hajlamos útszakaszokon fokozott óvatossággal kell közlekednie az autósoknak – emelték ki kérdésünkre a közúti szakemberek. Ezekben a helyszínekben közös, hogy általában ott alakul ki először páralecsapódás a burkolaton, és napos-szeles időben ezek a szakaszok száradnak fel legkésőbb. A járművezetők figyelmét ezekre a szakaszokra csúszásveszély veszélyt jelző táblával is felhívják. Védekezés szempontjából a társaság preventív beavatkozással próbálja elkerülni a kicsapódott pára lefagyását, ezen munkákat az utak szolgáltatási rendje szerinti ütemezéssel végzik. A folyamatos és megelőző munkáik mellett is mindenképpen arra kérik az autósokat, hogy főleg hidaknál, íves-szerpentines jellegű, erdővel, sűrű növényzettel, vízfolyással vagy tóval, mocsárral határolt útszakaszoknál, valamint minden olyan helyen, ahol nem jár a levegő és nem éri a nap, fokozott óvatossággal közlekedjenek. A Fejér Megyei Hírlap kérésére a közút rendelkezésünkre bocsátotta a téli időszakban, az időjárás függvényében könnyen veszélyessé váló Fejér megyei utak, útszakaszok listáját.

Íme: Velence–Csákvár–Tata összekötő út erdős részei. Székesfehérvár–Zámoly–Gánt összekötő út erdős részei. Nagyvelegi bekötőút. Zirc–Mór összekötő út árnyékos szakaszai. Söréd–Bicske összekötő út erdős részei. Polgárdi–Balatonakarattya összekötő út Füle térségében. 7-es főút Dinnyés környezetében. 811-es főút Székesfehérvár és Székesfehérvár–Imremajor, Lovasberény–Vértesacsa, valamint Vértesacsa–Alcsútdoboz közötti szakasza. 1-es főút Etyek–Háromrózsa környezetében. Bicske–Zsámbék összekötő út Mány térségében. Biatorbágy–Tatabánya összekötő út Óbarok–Nagyegyháza közötti szakasza. Biatorbágy–Etyek–Alcsútdoboz összekötő út Göböl környezetében. Felcsút–Szárliget összekötő út Szár környezetében. Dunaújváros–Apátszállás összekötő út. Sárbogárd–Mezőszilas összekötő út és Simontornya–Szabadbattyán összekötő út Örspuszta környezetében.