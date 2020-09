Pályázatot hirdettek Fejér megyei templomaink külső tatarozására

A Szent István-székesegyház előtt jelentette be Soltész Miklós, egyházi kapcsolatokért is felelős államtitkár a pályázati lehetőséget, amely révén megújulhatnak a Kárpát-medence templomai, egyházi hitéleti ingatlanai.

Alapvetően tatarozásról lehet szó. Az elnyerhető támogatási összeg alsó határa 1 millió, felső határa 15 millió forint. Saját forrás nem szükséges. November 2. a beadási határidő. Az „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása” című kiírás megtalálható a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján.

A teljes keretösszeg nincs megadva, ennek oka a kormany.hu (ott is fent van a pályázati kiírás) oldalon írtakból olvasható ki. Röviden: a felhívás célja az is, hogy „felmérje azon támogatási igényeket, amelyek a 2021. költségvetési év során az egyházi jogi személyek templom- és kápolnafelújításainak, beruházásainak megvalósításához szükségesek”.

Arra, hogy miért éppen Székesfehérváron történt e bejelentés, magyarázat lehet, hogy a Székesfehérvári Egyházmegye az elmúlt 5 évben mintegy 13 milliárd forint állami támogatást kapott, ebből – többek között – 86 építési projektet valósítottak meg. Ezek között volt, illetve van a székesegyház felújítása is.

– A tatarozás kívül elkészült, belül is folyik a munka. Azt hiszem, hogy egész Székesfehérvár templomot látogató közösségét meg fogja lepni, mert egy új templomkép tárul majd eléjük. Semmi nem lesz megváltoztatva benne, mert a régit állítjuk helyre, de a megtisztítás, a megerősítés, a színek, formák helyreállítása, a hiányzó vakolatok pótlása mind-mind újszerű élményt kínál – fogalmazott Spányi Antal megyés püspök, aki megemlítette a Püspöki Palota és az Egyházmegyei Múzeum, illetve a Szent Imre-templom felújítását is. Ahogy a Szent Imre Általános Iskola most zajló rekonstrukcióját és a bodajki kegyhely kialakítását szintén, s még sokat.

– Ezek által mindannyian gazdagabbak lettünk, akár hívő lélekkel közelítünk feléjük, akár modern embernek képzeljük magunkat, akiknek nincs szüksége talán Istenre és egyházra – azt gondolom, egyelőre –, mindenképpen valami széppel találkozunk, ami az életünket gyarapítja – mondta.

– Valóban segíteni tudtuk a bazilika és más nagy templomok, iskolák felújítását, de legalább ilyen fontosak a falusi templomok, amelyek Magyarország egész tájképét és kedvességét bemutatják – mondta már Soltész Miklós államtitkár. – Ha a Kárpát-medence szinte bármely településére elmegyünk, egy templom minimum van ott, de sokszor kettő vagy három, ezek fölújítása nagy feladatot ró egyházainkra. Természetes, hogy ezekben az államnak, adott esetben a településeknek is felelőssége és feladata van – folytatta. – Először a tető- és a külső felújítást, az alsó szigeteléseket kell elvégezni, hogy megóvjuk a templomainkat – emelte ki Soltész.

Az államtitkár szólt arról, hogy emelkedik azok száma, akik adójuk egy százalékának felajánlásával segítik az egyházakat. – Ez is bizonyítja, hogy bármilyen törekvések is vannak a világban, bármilyen gender, LMBTQ, meg hasonló őrületek is jönnek elő, és próbálják rombolni az isteni természet tanítását, az emberi természet valóját, igenis, az egyházak társadalmi jelen-

léte – legalábbis itt, Közép-­Európában – fontos az embereknek.

A résztvevők megtekintették a bazilika felújításának állapotát is. Vági Péter építész elmondta, szeptemberre elvégezték az esztétikai helyreállítás első ütemét. Mindent megtesznek azért, hogy 2022 áprilisára kész legyen a felújítás: hogy a húsvéti liturgiát már a bazilikában celebrálhassa a püspök.