Pályaorientációs sétát tartott a csákvári Esterházy Móric Általános Iskola

Tavaly óta törvényben biztosított lehetőség van arra, hogy az iskolák egy tanítási napot pályaorientációra fordítsanak. Ezt a lehetőséget használta ki a szombati munkanapon a csákvári Esterházy Móric Általános Iskola is.

Komoly munkát fektettek az előkészítésbe az iskola tanárai, akik maguk is izgatottan várták az első alkalommal megtartott pályaorientációs séta eseményeit. Az iskola igazgatója, Szajkóné Medgyesi Bernadett elmondta, nagyon örül annak, hogy a városban megkeresett intézmények és vállalkozások készségesen vállalták, hogy bekapcsolódjanak az iskola pályaorientációs napjába, és bemutatókkal készültek a hozzájuk látogató diákoknak. A 340 tanulót kisebb csoportokra osztották, akik így életkoruknak

megfelelően látogathattak meg olyan munkahelyeket, ahol különböző szakmákból kaphattak ízelítőt. Számos helyszín szerepelt a listán a pékségtől kezdve a fodrászaton és kozmetikán keresztül a gyógyszertárig bezárólag.

Ezek között olyan is volt, ahol konkrét feladatokat is kaptak a diákok, így például a szociális otthonban az osztályfőnök vállalta a gondozott szerepét, akit megetettek, illetve kerekes székben toltak a tanulók, a gyógyszertárba látogatók pedig kúpot készíthettek. Ezen felül a 7-8. osztályosok számára az iskolában is tartottak bemutatkozó előadásokat egy-egy szakma képviselői, így járt az intézményben többek között jogász, katona, rendőr, szociális munkás és CNC marós is. A végzős évfolyamnak egyébként pályaorientációs est ét is szerveztek, ahol a környező középiskolák képviselői mutatkoztak be.