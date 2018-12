A drónozás mellett a bejglire is jut idő – Interjú Pál Károly DOE elnökkel

Ahogy arról nemrégiben beszámoltunk, a zichyújfalui Pál Károlyt választották meg a Drónpilóták Országos Egyesületének elnökévé, akivel a drónozás jelenségéről, jogszabályokról és a DOE jövőjéről beszélgettünk.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halétel kerüljön az asztalra karácsonykor!

Milyen évet zárt a DOE, és újdonsült elnökként mik a tervei 2019-re?

A DOE az FPV Egyesületből alakult, így viszonylag régi hagyományokra tekint vissza. Eddig Tuzson Gergely egy nagyszámú elnökséggel egyengette a DOE útjait, tőlük vettük át ezt a megtisztelő feladatot. Fantasztikus munkát végeztek, és nagyon nehéz a nyomukba lépni, tekintettel arra, hogy az új elnökség decemberben kapta meg a bizalmat a tagságtól, így az elmúlt időszakot főként az adminisztráció tette ki.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Januártól indítjuk újra a tagfelvételt. Lehetőségünk nyílik szélesebb biztosítói hátteret nyújtani a tagok részére. Emellett szeretnénk újraindítani a Modellrepülőtér Programot és szándékunkban áll bejutni az iskolákba is.

Szeretnénk egy fél éven belül felvenni külföldi drónos szervezetekkel a kapcsolatot, és kialakítani egy nemzetközi együttműködést, mellyel megfelelő megállapodások esetén remélhetőleg újabb előnyprogramokat tudunk biztosítani a tagok számára. Az elnökségnek és a tagságnak is rendkívül sok elképzelése van, a jelenlegi jogi környezet határozza meg az ötletek kivitelezhetőségét.

Hazánkban jelenleg a drónozásra vonatkozó törvénykezés még gyerekcipőben jár. Tervezik-e javaslatokkal segíteni a törvényhozók munkáját?

A jelenlegi jogi szabályozás gyakorlatilag abból alakult ki, hogy a légügyi törvény rendkívül szigorú és körültekintően kialakított rendszerében egyszer csak megjelentek a drónok, és az egyébként gyakorlatban működő szabályozást próbálták hozzájuk igazítani. Ez egy kényszermegoldás, jelen pillanatban is dolgozik az EU egy uniós drónszabályozás kialakításán, miközben a magyar hatóság és a törvényalkotási rendszer egy hazai szabályzás kialakításán tevékenykedik.

Jelenleg a DOE-t nem szólították meg, csupán egy-két tagot kérdeztek meg a szabályozással kapcsolatban.

Ön szerint merre halad a dróntechnológia Magyarországon?

A drónfelhasználók egy komoly százaléka modellezőként kezdte, így rendkívül magas a jelenlegi pilóták között a kiváló szakemberek aránya. Magyarország fejlesztések terén világviszonylatban is előkelő helyet tölt be, jó megoldások, technológiai előrelépések születnek. Összességében véve kijelenthető, hogy a dróntechnológia az elkövetkezendő öt évben világszerte mindennapossá fog válni, hiszen amíg tíz km megtétele egy felsőkategóriás drónnal kilencven eurocentbe (nem egészen 300 forintba) kerül, addig ez egy kifejezetten potenciális eszköz lehet számos jelenlegi megoldás kiváltására, mindemellett pedig rendkívül környezetbarát is.

Mekkora a pilóta utánpótlás?

Mivel a technológia egyre elérhetőbb szélesebb rétegek számára, így exponenciálisan növekedik a felhasználók száma az országban.

Egy példa: 2017-ben négyszázharmincötezer repülőgépet adtak el a világon, ezzel szemben drónból három milliót értékesítettek.

Utánpótlásban nincs hiány, viszont az egyesület egyik alapcélja a biztonságos távirányítású légiközlekedés megvalósítása, a jól képzett utánpótlásból pedig jelen pillanatban hiány van.

Ha esetleg valakinek drónt hoz a Jézuska a fa alá, mit tudna javasolni? Hogyan kezdjen el repülni a géppel?

Mielőtt a Jézuska a drónt megvásárolná, körültekintően meg kell határoznia, hogy pontosan milyen célra szeretné felhasználni a repülő eszközt. Ezt követően érdemes például az interneten tájékozódni. Külön kiemelném a Drone Hungary csapatát, akik rendkívül hitelesen és jól szemléltető videókkal mutatnak be drónokat gyártótól, típustól függetlenül. Rendkívül sokat lehet tőlük tanulni.

A felelős drónfelhasználás mindennél fontosabb: ez egy nagyon szép hobbi, de nem biztos, hogy mindenki számára. Próbáljuk meg a gépünket körültekintően használni, ne zavarjunk, és főleg ne veszélyeztessünk vele másokat! Javaslom a jogszerű drónhasználatot is, melyben nagyon sok segítséget tud adni a DOE, ahol rendkívül sok információ és remek szakemberek állnak a tagság rendelkezésére.

Mivel fogja tölteni a karácsonyt?

A karácsony nálam is a családról szól. Meglátogatjuk a rokonokat, finomakat eszünk, iszunk és próbálunk egy kicsit pihenni. Az elnökségben a munka azonban nem áll le, hiszen január elején a tagság elé kell állnunk egy új, megvalósítható koncepcióval. Ennek a kidolgozása jelenleg is zajlik.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS