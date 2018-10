Padosné Jankovich Terézia patikavezetőként a betegek érdekeit tartja szem előtt

Padosné Janko­vich Terézia mindig is szeretett segíteni az embereken, ezért is kaphatta meg idén a város Közegészségügyi díját.

Az egészségügyben dolgozva, gyógyszerészként tesz az emberekért Padosné Jankovich Terézia, aki közel harminc éve került a településre. Rácalmási születésű, a középiskolát Dunaújvárosban végezte, onnan jelentkezett gyógyszerésznek az egyetemre. Mint elmondta: a pályaválasztásnál fontos volt, hogy szerette a kémiát és a biológiát. Vegyészmérnök akart lenni, ám arról lebeszélték, így a gyógyszerészetet választotta. A Semmelweis Egyetemen szerzett diplomát, s időközben megismerkedett párjával, akivel családot alapítottak. Pályája kapcsán büszke az országos, Rozsnyai Mátyás Emlékversenyen elért harmadik helyezésére.

Empatikus, tisztelettel fordul mások felé

Terézia gyógyszerészként a dunaújvárosi Vasmű úti patikában kezdett, második munkahelye volt – már a költözés után, családosan – az ercsi állami gyógyszertár. Amikor a törvény lehetővé tette, egy háziorvossal közösen magánpatikát alapítottak, Eötvös József Patika néven. Ez költözött eredeti helyéről – a megnövekedett betegforgalom miatt – a mai járóbeteg központ mellé.

Az alapítás elég nehéz időszak volt, mivel Terézia épp akkor várta első gyermekét. Kitartottak azonban, s az, hogy azóta is működik a gyógyszertár, visszaigazolja a befektetett energiát.

Kezdettől fogva szereti, hogy emberekkel foglalkozhat, hogy egy-egy készítmény ajánlásával is segíthet mások baján. Ezt környezete meg is hálálja, egy kistelepülésen könnyen eljutnak hozzá a visszajelzések. Méltatásában egyebek mellett ez szerepel: „Cégvezetőként és kétgyermekes édesanyaként alázattal, tisztelettel és megértéssel fordul embertársai felé, legyenek azok a betegei, a munkatársai. Empátiája teszi a patikát családbarát munkahellyé.” S kiderül az is: támogatja az Ercsi Szociális Szolgálatot és a város több oktatási intézményét is. Ugyan a gyógyszertár működtetése kapcsán ma a korábbihoz képest is sokkal több a feladat és az adminisztráció, Padosné Terézia azonban még mindig lelkesedéssel dolgozik és hálás a hivatásáért.