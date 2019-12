Padlórobotokkal ismerkedtek Ráckeresztúron

A Petőfi Sándor Általános Iskola néhány pedagógusa az egyre népszerűbb padlórobotokkal ismerkedett egy workshopon, melyet Dérné Veresegyházy Erika tanító, tananyagfejlesztő, smart notebook oktató tartott.

Az általános iskolai oktatásban egyre inkább helyet kap a robotika. Az egyszerű programozható játékrobotok például az irányok tanításához és elsajátításához adnak segítséget, de a programozás alapismereteit is szemléltetni lehet alkalmazásukkal. Az alsó tagozat szinte összes tanóráján alkalmazhatók ezek a modern „kütyük”, melyek használata megkönnyíti például az egyes alapismeretek (számok, színek, alakzatok) játékos elsajátítását is. Az eszközök révén a hagyományos frontális óra helyett a tanító egyéni, páros vagy csoportmunkára építő megoldásokat alkalmazhat, de akár az összetettebb projektmunkát is választhatja.

Nemrég a Ráckeresztúron tanító lelkes pedagógusok interaktív workshopon vettek részt, melyen három padlórobottal ismerkedtek meg.

„Az előadó, Dérné Veresegyházy Erika elmagyarázta, hogyan kezdjünk hozzá a programozás tanításához robot nélkül, s hogyan folytathatjuk, ha már van robotunk. Miközben játszva tanultunk, mint a gyerekek, megtudtuk, hogyan lehet beilleszteni az óráinkba a programozást” – meséli Drozdikné Nagy Ágnes Tünde tanító. A résztvevők ahhoz is ötleteket kaptak, hogy a különböző tantárgyak és változatos témák tanításánál miként használhatják ezeket az egyszerű, de nagyszerű szerkezeteket. Tünde és kollégái szerint egy pedagógusnak innovatívnak kell lennie, el kell rugaszkodnia a hagyományos tanítási módszerektől, nem szabad félnie a pluszmunkától sem. Sőt: kitartóan kell keresni a mind érdekesebb, játékosabb tanítási formákat. A ráckeresztúri pedagógusok bíznak abban, hogy sikerül „Zümi” méhecskéket vásárolniuk, s így még izgalmasabbá tudják tenni a tan­órá­kat. Arról nem beszélve, hogy ezek a programozható eszközök kiválóan alkalmasak a diá­kok motiválására és a komplex kompetenciafejlesztésre (algoritmikus gondolkodás, problémamegoldás, kreativitásfejlesztés). Mindez pedig a huszonegyedik században nélkülözhetetlen.