Két keréken gurulhatnak most már az óvodások a fehérvári polgárőrök jóvoltából

Kerékpárokat, rollereket és biztonságtechnikai eszközöket kaptak a polgárőröktől a Sziget utcai óvodások, melyet azon nyomban ki is próbálhattak közeli a bitumenes pályán.

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően juthat közlekedési eszközökhöz három székesfehérvári köznevelési intézmény. Hétfőn a Székesfehérvári Városi Polgárőrség támogatása meg is érkezett az első csapathoz: a Tolnai utcai Óvoda Sziget utcai tagóvodájának gyermekei kaptak két kerékpárt és két rollert, valamint egyéb hozzávalókat a polgárőr „bácsiktól”. Oláhné Wágner Erika igazgatónő boldogan köszönte meg az eszközöket az óvoda melletti pályánál. – Nagyon örültünk az adománynak, s mivel jelenleg éppen felújítás alatt áll az óvodaudvar, így egyébként is ezt a pályát használjuk, tehát a lehető legjobbkor jött az ajándék! – örvendezett, s kiemelte: manapság szerencsére ismét divatba jött a biciklizés, így ha a gyerekek a szülőktől látják, hogy szívesen nyeregbe pattannak, akkor ők is örömmel teszik ugyanezt. Ezért is fontos, hogy az óvodában is legyen erre lehetőségük.

Czvikli Attila, a városi polgárőrség alelnöke hozzátette: egy pályázatnak köszönhetően 475 ezer forint értékben tudnak eszközöket venni a gyerekeknek, melyből azonban nem csak a Sziget utcai óvodások, de a Maroshegyi óvoda és a Rákóczi iskola is részesülhet. – A kerékpárok és rollerek mellett biztonságtechnikai felszereléseket is kaptak a kicsik: bukósisakokkal, könyökvédőkkel adjuk ugyanis az eszközöket. A cél a közlekedési kultúra fejlesztése, az, hogy megtanulják, hogyan kell rendesen közlekedni, mert mindenkit haza várnak.