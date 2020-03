Óvodák, Denso, gazdaság és védőnői szolgálat – Cser-Palkovics András közleménye

Cser-Palkovics András polgármester újabb közleményt tett közzé, melyet változtatás nélkül közlünk:

„Tisztelt Fehérváriak!

Székesfehérvár Önkormányzata nevében üdvözlöm a jelentős gazdasági könnyítésekről született kormányzati bejelentéseket. Számos olyan kérdésben nyújt a Kormány a magyar embereknek és vállalkozásoknak segítséget, amelyekkel kapcsolatban az elmúlt napokban minket is sokan megkerestek.

Ma is több egyeztetést folytattam, ezek alapján újabb intézkedések kerültek bevezetésre Székesfehérváron, és a legfrissebb információkról is tájékoztatom Önöket az alábbiakban.

– Korábbi döntésünket kiterjesztve az Önkormányzat által szervezett rendezvényeket július 15-ig lemondjuk. A szervezők értesítése alapján elmarad az Entente Florale nemzetközi virágosítási verseny is.

– Április 1-től – annak érdekében, hogy a személyes találkozókat kerüljük – 60 napra felfüggesztjük a Székesfehérvári Időskorú Személyek Települési Támogatása Program és a Székesfehérvári Születéstámogatás Program elbírálását. Természetesen az Önkormányzat ezen támogatást idén is minden jogosultnak ki fogja fizetni.

– Egyeztettem ma a szociális intézményeink vezetőivel. Köszönjük, hogy helytállnak, folyamatosan ellátják a feladatukat. Az Önkormányzat minden segítséget megad, hogy gondoskodni tudjanak az ellátottakról.

– Ugyancsak egyeztetést tartottunk az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsődék vezetőivel. Az elmúlt napok tapasztalati alapján a bölcsődék és az óvodák nyitva tartására nincs szükség. Így holnaptól azon kevés gyermek esetében, akiknek a szülei máshogy nem tudják megoldani, két óvoda és egy bölcsőde várja a kisgyermekeket. A Mesevilág Bölcsődében fogadják az összes bölcsődést. A Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája fogadja a sajátjain kívül a Napsugár, a Szivárvány, a Gyöngyvirág, a Rákóczi utcai, az Árpád úti, valamint Felsővárosi Óvodákba járó növendékeket. A másik ügyeletes a Tolnai Utcai Óvoda, itt a Maroshegyi, a Hosszúsétatéri, a Ligetsori, a Belvárosi Brunszvik Teréz és a Szárazréti Óvodákba járó növendékeket fogadják.

– A védőnői szolgálatot arra kértem, hogy mostantól ha csak lehetséges, elektronikus és telefonos úton lássák el tanácsadói feladataikat, valamint fokozott figyelmet fordítsanak a veszélyeztetett gyermekekre és családokra.

– A Denso mai bejelentése megerősített bennünket abban, hogy azonnali költségvetési intézkedésekre van szükség: a már a kivitelezés fázisában tartó fejlesztéseket folytatjuk, de az előkészítés alatt állókat felfüggesztjük. Várhatóan az Önkormányzat bevétele sokmilliárd forinttal a tervezett alatt marad. Prioritás: a járványügyi védekezés, az önkormányzat működőképességének garantálása, önkormányzatunk intézményeiben és cégeiben a munkavállalói álláshelyek, bérek biztosítása, a közszolgáltatások fenntartása és a kötelező feladatok ellátása – ezek a mostani intézkedésekkel biztosítottak.

Tájékoztatom Önöket arról, hogy

– a Denso ma arról értesített, hogy előrehozva a 10 napos nyári leállást, április 6-ig szünetelteti a termelést.

– a tegnap este közzétett felhívás kapcsán már közel 100 önkéntes jelentkezett, akik a különböző feladatokban segítenék a veszélyhelyzet idején a munkát. Ők valamennyien pecséttel ellátott megbízólevelet kapnak. Jelentkezésüket továbbra is várjuk az onké[email protected] címen.

– folyamatosan érkeznek a felajánlások az Önkormányzat által létrehozott adományszámlára is. Köszönjük az ELME Automatika Kft. 20 millió forintos, valamint a Hydro (volt Sapa) 10 millió forintos felajánlását! A számla száma: 12023008-00153647-06700001. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Koronavírus elleni védekezés.

– a Piac térnél több tájékoztató plakátot letéptek. Büntetőfeljelentést teszünk, a rendőrség a térfigyelő kamerák felvételeit is felhasználva keresi az elkövetőt. Az Önkormányzat vizsgálja annak lehetőségét, hogy a rendkívüli jogrendre tekintettel, az ilyen közösségellenes magatartást tanúsító személyek térfigyelő kamera által rögzített képét nyilvánosságra hozza.

– a helyzet komolyságára tekintettel telefonüzenetben is megerősítem a felelős hozzáállást és a 70 év felettieknél a segítségnyújtás lehetőségét.

– ma két új hivatalos értesítés érkezett, azaz összesen 17 hatósági házi karanténban lévő személyről tudunk.

Azon 70 év felettiek esetében, akikről családjuk nem tud gondoskodni és vállalják, hogy otthon maradnak, az ellátásban az Önkormányzat segítségükre van. Ma kollégáimnál 72-en érdeklődtek, és 34 olyan idős személy volt, aki konkrét segítséget kért. Jelentkezésüket továbbra is várjuk!

Szeretném ismételten mindenki figyelmét felhívni arra, hogy felelősen gondolkodva mi magunk tehetünk a leghatékonyabban a járvány terjedése ellen. Kérem, hogy mindenki – aki teheti – maradjon otthon, illetve a környezetében élő gyermekek és idős emberek esetében is ösztönözze ezt.”