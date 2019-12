Otthonuk az egész megye – A tárgyakon kívül élményekhez is jutottak a gyermekek

Nekik nem adatott meg, hogy az ünnepeket családjuk körében töltsék. Most mégis olyan, mintha egy kicsit mindenki hozzájuk tartozna.

Karácsonykor különösen megérzik a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz kötődő gyermekek, fiatal felnőttek, hogy mindenki szívén viseli sorsukat: narancs érkezik innen, banán onnan, s jó esetben a befutott ajándékokból a következő időszakra is marad. Ők maguk ünneplőbe öltöznek, műsort adnak elő (erre példa Versek, dalok, gyermeki szeretettel című cikkünk), és tiszta szívvel fogadják a beérkező csomagokat.

A Fejér megyei állami gondozásban élő gyermekek kívánságát nemrég – a lakosság segítségével – tűzoltók teljesítették: hétfőn 788 ajándékcsomag, kilencven karácsonyi meglepetésdoboz és csaknem háromszáz kilogramm száraz élelmiszer érkezett az intézményhez. A pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók a Karácsonyi Mosolygyár nevű megmozdulás keretében – a gyermekvédelmi központ munkatársainak közreműködésével – szedték össze mindazt a 788 darab, legfeljebb négyezer forint értékű ajándékot, amelynek listáját aztán a Mosolygyárhoz csatlakozott embereknek juttatták el beszerzésre. Az ajándékokat Jákli Péter tűzoltó törzsőrmester szállította tűzoltó bajtársaival a központba.

Az ezzel kapcsolatos adminisztráció még kedden is folytatódott, amikor is a helyszínre újabb ajándékok érkeztek. Azonban a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. nevében F. Szegő Krisztina ügyvezető és munkatársai nemcsak a „megszokott” meglepetéseket – édességet, gyümölcsöt –, de élményeket is magukkal hoztak. Egy-egy jelképesen átadott papiros mutatta azt, hogy az idei és a jövő év további részében a gyermekek mindegyike felülhet a panorámabuszra, kisvonatozhat, kalandozhat a Sóstón, valamint az idősebbek a szabadulószobát is kipróbálhatják. Deresné Tanárki Mária intézményvezető hangsúlyozta: annyi szeretetet kapnak, hogy kijelenthetik, nemcsak Fehérváron, de az egész megyében otthon vannak.