Ötödször volt hagyományőrző tábor az idén Sárosdon

A Nemzeti Együttműködési Alap által támogatott eseménysorozat hatalmas népszerűségnek örvendett, több mint 50 résztvevő volt jelen a programon hétfőtől péntekig.

Takács Istvánné Erzsike, a Sárosdi Hagyományőrző Tábor fő szervezője hatalmas lelkesedéssel osztotta meg a tábor élményeit lapunkkal.

– A mostani tábor más, mint a többi volt, hiszen idén nyertünk először pályázatot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által, ami hatalmas segítség volt számunkra. Ezeket a táborokat mi, a Kézműves Egyesület hoztuk létre, ahova nemcsak gyermekeket, de felnőtteket is vártunk, és jöttek is – vágott bele a vezető. Takácsné elmondta, a hét indításaképpen a színjátszó kör tagjai látogatták meg a táborozókat, majd gyöngykészítéssel folytatódott a délután. A csoport nagyságára tekintettel kettévált a társaság, s egyik része az egyiken vett részt, míg a másik a másik programon, majd cseréltek.

– Kedden kirándulni mentünk Szentendrére a Skanzenbe, ami meglepő módon nagyon tetszett a gyerekeknek is. A terület nagysága miatt 5-6 fős társaságokra bomlottunk, és úgy jártuk be a terepet, közben képeket készítettünk, majd közösen megnéztük, hol járt a másik csoport. Utána jártunk a Margit-szigeten is, megnéztük a szökőkutat, majd este érkeztünk haza.

Szerdán a társaság népi ügyességi játékokat játszott, például kukoricacsutkából építettek várat, népi motívumokkal festették le az ország nevezetes pontjait, de ólomkatonát is öntöttek, délután pedig az udvaron szalonnasütés volt a programban.

Másnap kosárfonással és hűtőmágnes-készítéssel ütötték el az időt a résztvevők, az ebéd után pedig a lovardát látogatták meg, ahol minden gyermek felült a lóra, s körbevezették őket a pályán. Hazaérve azonban nem fáradtak el, szövéssel és gyöngyfűzéssel zárták a csütörtököt.

Az utolsó napon pedig, amikor odaértünk, éppen karkötőt készítettek a gyerekek nagy beleéléssel. A délután folyamán a héten elkészült összes kézműves tárgyat bemutatják, végül egy újabb közös szalonnasütéssel zárják majd a tábort.