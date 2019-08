Ötödször rendezik meg Sárosdon a Kapa-kupát

Már javában építik a Kapa-kupa idei pályáját, amely a korábbiakhoz képest ismét több újítást tartalmaz majd.

Sztupa Balázstól, az egyesület vezetőjétől megtudtuk: meglepetés volt a szervezők számára, hogy a tavalyi 50 után idén 60 fősre emelt mezőnylétszám a nevezés május eleji kiírását követően 5 napon belül kitelt. Idén is jönnek az ország széleiről is, de érdeklődtek határon túliak is a részvétel feltételeiről.

Augusztus 31-én délelőtt 9-től délután 5-ig indítják majd a versenyzőket, akik közül a legjobbak a 600 méteres pályát tavaly 4 és fél perces idő körül teljesítették.

A rajtnál idén is itt lesz Trabarna, aki az idei dátumot már a tavalyi versenynap estéjén beírta a naptárjába. Mint megtudtuk: idén a szervezők még inkább igyekeznek a gyerekekkel érkezők kedvében járni.