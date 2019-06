Ötnapnyi alkotás Magyaralmáson, színes és kreatív elfoglaltságokkal

Kellemesen tölthették el a pénteket azok a gyerekek és felnőttek, akik az alkotótábor utolsó napján engedték szabadjára kreativitásukat.

Öt napon keresztül alkothattak, ismerkedhettek a kézműves foglalkozásokkal azok a fiatalok, akik részt vettek a Magyaralmási Faluház nyár eleji rendezvényén. Az alkotótábor során játszva tanulták meg a népi kézművesség és képzőművészet alapfogásait, s közben jó levegőn, jó társaságban tölthették szabadidejüket a résztvevők.

Az utolsó napra is maradtak érdekes elfoglaltságok: volt horgolás és agyagozás is, hogy amíg a szülők dolgoznak, addig is tartalmasan töltsék a fiatalok ennek a csodás nyárnak az első időszakát. Az almási alkotótábornak egyébként hosszú évekre visszanyúló hagyománya van. Az egyik egykori táborozóból például később táborvezető lett. A tábor élén egyébként már többen adták át egymásnak a stafétát. Időközben változott a tábor elnevezése is. Valami azonban nem változott: a táborban uralkodó jókedv.