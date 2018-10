Öt ország fiai mérkőztek az iszkai főzőversenyen

Különleges volt az idei iszkaszentgyörgyi szüreti felvonulás, amelyet szombaton tartottak.

Az új művelődésszervező, Fülöp Judit egy sor kísérő programmal kerekítette ki egész napossá a hagyományos menetet. Délelőtt tárkonyos ételek főzőversenyét tartották, amire a szüreti felvonulás alkalmával a községbe érkezett külföldi delegációk is állítottak ki csapatokat. A németországi Pappenheimből, a franciaországi Craonból, az erdélyi Gyaluról és az észtországi Köpüből összesen ötvenen vendégeskedtek az önkormányzat szerteágazó kapcsolatainak köszönhetően a faluban. A szüreti felvonuláson számos lovas és fogat részt vett, a menetben a helyi néptáncosok mellett – mások mellett – felfedeztem az Iszkaszentgyörgyi Sólymok Hagyományőrző Ijászegyesület tagjait is. A bíró Nedvig Bendegúz volt, a bíróné pedig Fehér Luca Kata.

Délután a kastély színháztermében folklór műsornak tapsolt a közönség. Színpadra lépett több helybéli énekes, zenész is. Így Berki Lilla, aki a fehérvári zeneiskola népi ének tanára. Aztán csengő hangú kisdiákok – Kálmán Luca, Kiss Benigna, Lukács Zoé –, akik az iszkai kastélyiskolában a Hungarikum együttes tagjaként széles körben ismert Mudris Anett tanítványai, valamint – a nevében is – Helyi Banda, amelyben a szentgyörgyi néptáncegyüttes vezetője, Gula Miklós is muzsikál.

Sebestény Domika középiskolás Fehérváron, de szintén iszkaszentgyörgyi. Ő kicsit kilógott a színpadra lépők sorból, mert – Katona Ármin kíséretében – nem népdalt énekelt. Ugyanakkor bizonyosak lehetünk afelől, hogy énekesként még hallani fogunk róla.

Gállné Medveczky Borbála, a korábbi felvonulásokról készített fotóit egy napos kiállításon mutatták be.