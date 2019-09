Civil akció: őszi nagytakarítás a Pozsonyi úton

Több zsáknyi szemetet takarítottak össze a Nosztalgia nyugdíjas klub tagjai Öreghegyen, a Pozsonyi úti abc mellett, ahol a féldecis üvegek mellett műanyag palackok is rondítják rendszeresen a képet. Az ösztönzés épp úgy céljuk, mint a környék rendben tartása.

A szokásos őszi nagytakarításra érkeztek kedden reggel a székesfehérvári Nosztalgia Nyugdíjas Klub Egyesület tagjai, akik a környék civil szervezeteivel együtt a Pozsonyi út egyik üzlete környékén igyekezték eltakarítani a szemetet, rendbe tenni a sövényt, „kipucolni” a rejtett zugokat is.

– Öreghegyen összetartó a közösség, nem várjuk el, hogy mások kijöjjenek és rendet tartsanak helyettünk. Remélem, a hasonló akciók a lakókat is arra inspirálják, hogy ők is hasonlóan cselekedjenek, amikor lehetőségük van rá – fogalmazott Östör Annamária, a terület önkormányzati képviselője, miközben osztotta a szemetes zsákokat a klubtagoknak. Sebestyén László Gyuláné Panni, a klub vezetője szintén aktív részt vállalt a feladatokból, ahogy társai is: – Évente kétszer, tavasszal és ősszel jövünk, hiszen mindannyian rendszerető, tiszta lelkületű emberek vagyunk, akik igényesek a környezetükre, továbbá fontosnak tartjuk az önkéntes munkát. Szívesen jövünk akkor is, ha szólnak nekünk, ám erre az évi két alkalomra minden körülmények között sort kerítünk. Próbáljuk az itt lakókat arra ösztönözni, hogy ők is legyenek igényesek a környezetükre, akkor is, ha nem az ő feladatuk annak rendben tartása – tette hozzá a klubvezető, miközben kotorták a bokrok alól a féldecis üvegeket, üdítős palackokat, csikkeket és mindent, aminek eredetileg is a szemétgyűjtőben kellett volna landolniuk.