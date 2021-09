Ősszel sincs pihenő a kiskertben

A kert a téli pihenőidőszakot leszámítva szinte egész évben kínál tennivalót a szorgalmas kertészeknek. Hiába az enyhébb, esetenként már hidegnek mondható időjárás, a kapát és az ásót még nem érdemes eltenni, hiszen számos növényt éppen ebben az időszakban érdemes elültetni.

„A tavaszt ősszel kell előkészíteni” – vallották régen a gazdák. Hiába az idő múlása, ma sincs ez másként. A veteményezés fő időszaka tavaszra, nyár elejére tehető, míg a legforróbb hónapokban általában a locsolás, gazolás, kapálás kapja a főszerepet, hogy aztán idővel bőséges termés gazdagítsa a család éléskamráját.

A kertészkedés igazán jó hobbi, hiszen amellett, hogy a friss levegőn lehetünk és mozoghatunk, megtermelhetjük saját zöldségeinket, gyümölcseinket. A nyár elmúltával már jól látható mindaz, amiért a korábbi hónapokban keményen dolgoztunk. Miközben munkánk gyümölcse szép lassan beérik, és betakarítottuk a megtermelt gyümölcsök, zöldségek nagyobb részét, rendre megérkezik az ősz. Rövidülnek a nappalok és hűvösebbek lesznek az éjszakák is, ám ekkor még koránt sincs vége a kerti teendők sorának.

Bármennyire is szomorú hír, az ősz megjelenésével nem tűnnek el kiskertünkből a gyomnövények, ezért ebben az időszakban is időt kell szánni az elterjedésük megfékezésére, hiszen a szél könnyedén széthordhatja a magokat. Az őszi gyomlálás továbbá nagy segítséget jelent a tavaszi gazok elleni hadjáratban is. A kitépett növények a lehullott falevelekkel együtt tökéletes komposzt alapanyagot képeznek, tavaszra remek termőtalajt alkotnak.

Ha már a faleveleknél tartunk, a legforróbb évszak elmúltával rendre eldobják leveleiket azon fásszárúak, melyek nem tartoznak az örökzöldek sorába. Mivel a lombhullató növények, fák és bokrok levelei értékes szerves anyagokat tartalmaznak, ezért mindenképp érdemes hasznosítani őket. A levelek megfelelő körülmények között gyorsan elrothadnak és jelentős mennyiségű humusz képeznek. Az egészséges lombot fel lehet használni a virágágyások, veteményesek talajának takarására, de akár a földbe is beáshatjuk, ott is gyorsan elbomlik. Fontos azonban, hogy a lehullott leveleket ne hagyjuk hosszú ideig a gyepen: alatta kipusztulhat a fű!

A kert takarításánál maradva: szabaduljunk meg az elhalt, száraz növényektől is. Válogassuk ki és távolítsuk el a beteg, fertőzött, bogarak által ellepett lágyszárúakat! Ezzel megelőzhetjük, hogy télen és tavasszal tovább terjedjenek kertünkben a növénybetegségek. A betegségektől mentes elhalt növényi részek szintén mehetnek a komposztba.

Az őszi kertészkedés egyik legnagyobb kihívása a metszési munkálatok helyes elvégzése, hiszen ezzel alapozhatjuk meg a gyümölcsfák következő évi bőséges termését, a bokrok felfrissülését és a sövény dekoratív kinézetét is. A metszést az elhalt, barnás növényi részek tövénél végezzük el. A gyümölcsbokrok és egyéb cserjék könnyen elfagyhatnak, ezért azokat érdemes a munkálatok elvégzése után takarófóliával befedni. Ha a metszés során nem vagyunk biztosak a dolgunkban, bátran kérjünk szakmai segítséget, hiszen a helytelenül elvégzett munka jelentősen karcsúsíthatja a következő évi termés mennyiségét!

Az előttünk álló hónapok az ültetésre is alkalmasak, hiszen még meleg a talaj, de már több a csapadék, mint nyáron, így könnyebben megmarad az ültetéskori talajnedvesség. Az ősszel ültetett növények a talajfelszín közelében maradva próbálják megtartani a meleget, ezért már nem nőnek magasra. Ilyenkor érdemes elültetni például a kelkáposztát, a brokkolit, a spenótot vagy a karalábét. Ültethetünk továbbá salátát és dughagymát is, utóbbi jól áttelel és egy hónappal korábban beérik, mint a tavasziak. A fokhagyma ültetése is időszerű, ám azzal még akár novemberig is várhatunk.

Azért, hogy jövő tavasszal is zökkenőmentesen állhassunk neki a kiskert gondozásának, a téli pihenő előtt érdemes megélezni, megtisztítani minden olyan szerszámot, amely hosszú hónapokon át segítette munkánkat. A fagyok beállta előtt gondoskodjunk az öntözőrendszer téliesítéséről, a szivattyú karbantartásáról, valamint ideje pihenőt adni a locsolócsőnek is.