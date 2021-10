Ősszel különösen fontos az odafigyelés az utakon

A közlekedés során ősszel számos olyan dolog felmerül, amire a nyári időszakban nem feltétlenül kellett gondolniuk azoknak, akik autóba ültek. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság ezekre hívja fel a figyelmet, és segítséget nyújt a témában.

Ezt ne hagyja ki! Márki-Zay Péter csak a szavazatok miatt akar konzervatívnak látszani

Az őszi napok beköszöntésével és az időjárási viszonyok megváltozásával a közlekedés résztvevőinek egyre sűrűbben kell számolniuk a látási és útviszonyok romlásával. A biztonságos közlekedés elengedhetetlen feltételei közé tartozik a vezető jó látása, a gépjármű kifogástalan műszaki állapota és láthatósága. A jó látás és láthatóság természetesen ugyanúgy vonatkozik a gyalogosokra és a kerékpárosokra is.

Ne csak láss, látszódj is, hogy mindenki hazaérjen!

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság felhívása szerint tehát a megváltozott út- és látásviszonyok a forgalom valamennyi résztvevőjét fokozott óvatosságra és a szokásosnál is körültekintőbb közlekedésre intik. Az időjárás változása nemcsak az útviszonyokra van hatással, de az emberi szervezetre is, így ebben az időszakban lassulhatnak a reflexek, csökkenhet a koncentrációkészség, és fokozódhat az ingerlékenység is. Ennek megfelelően a rendőrség javaslata alapján ezekben a hetekben különösen fontos a közlekedési partnerekkel szemben tanúsított előzékenység és tolerancia. Az önmagunkra való figyelés mellett természetesen nagyon fontos a gépjárművek karbantartása és felkészítése a megváltozott útviszonyokra. A rendőrség felhívja a közlekedők figyelmét, hogy kiemelten fontos a futómű, az akkumulátor, a fékrendszer, a világítás, a gumiabroncsok állapotának ellenőrzése, szükség esetén azok cseréje, valamint az ablaktörlők, az ablakmosó folyadék és a páramentesítő felülvizsgálata.

Az esős és párás, ködös napokon jelentősen csökkenhet a látótávolság, éppen ezért a rendőrség javasolja a nagyobb követési távolság megtartását és hosszabb menetidő tervezését. A csapadék miatt számolni kell a csúszásveszéllyel is, amit tovább fokoznak az útra hullott falevelek is. Ilyenkor kiemelten fontos a helyes sebesség megválasztása, sok esetben a megengedett maximális sebesség is eltúlzott lehet. Különösen igaz ez a ködös napokra, amikor nehezebb megbecsülni a biztonságos követési távolságot. Ebben az időszakban a gyalogosok és a kerékpárosok is kevésbé láthatóak, nehezebb észrevenni őket, főleg, ha figyelmetlenül közlekednek és nem a zebrán kelnek át. Ezért a rendőrség az ő figyelmüket is felhívja arra, hogy kellő körültekintéssel ügyeljenek láthatóságukra, hiszen mindenki maga tehet a legtöbbet a biztonságáért. Ha valaki lakott területen kívül sétál, mindenképpen vegyen fel fényvisszaverő mellényt, amivel növelheti észlelhetőségét. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság arra kéri a közlekedés résztvevőit, hogy legyenek figyelmesebbek és előzékenyebbek a megszokottnál, hiszen a toleráns közlekedéssel minimálisra csökkenthető a baleseti kockázat.