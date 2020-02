Összefognak a betegekért a megye egészségügyi dolgozói

Csak jó sülhet ki abból, ha az alapellátásban dolgozó háziorvosok összefognak különböző egészségügyi szakterületek felelőseivel, és maguk köré gyűjtik azokat, akik tanácsaikkal, tudásukkal segíthetnek a betegeiknek speciális helyzetekben is. Ilyen összefogás indult most el Seregélyesen és Székesfehérváron, a Maroshegyen.

Személyes szakmai élményét mesélte el egy Németországban dolgozó fehérvári háziorvos Horváth Tibor seregélyesi gyermekdoktornak, aki már akkor is tudta, hogy a felvázolt gyakorlatot szűkebb pátriájában is meg kell valósítania. – Kiderült, a háziorvosi rendelője mellett dolgozik egy gyógytornász, egy dietetikus, s ha a beteg panaszai azt kívánják, akkor hozzájuk irányítja őket. A lényeg tehát, hogy nem kell elutazni a város másik felébe ezekért a szakemberekért, mert minden kezelés közvetlenül a rendelő mellett elkezdhető – vázolta fel Horváth Tibor, aki Seregélyesen praktizál, s bevonva Szabadegyháza, Szabadbattyán, Sárszentmihály és Polgárdi háziorvosait, ők is létrehoztak valami nagyon hasonlót. A három generációval az egészségért program pályázatán, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma írt ki, épp egy ilyen összefogásra pályázhattak.

A háziorvosi rendelő mellett lesz a dietetikus és a gyógytornász is

– A pályázat anyagi támogatásának segítségével sikerült Székesfehérvárról, másodállás jelleggel dietetikust hozni, aki a szomszédban rendel majd. Nagy szükség van rá, ugyanis sajnos azt tapasztalom, hogy évről évre egyre több a túlsúlyos gyermek. Vannak például 14 éves és 130–140 kilogramm súlyú betegeim, akik már hipertóniások. Munkatársaimmal mindent meg fogunk tenni, hogy ezt a tendencián megállítsuk és visszafordítsuk.

A másik szintén fontos terület a gyógytornászé, aki pedig a közeli szép új óvoda tornaszobájában kap helyet délutánonként. – Tervezünk továbbá az ápolónőmmel és a védőnőimmel közösen kibővített szűrési programot, légzésfunkciós vizsgálatot, szénmonoxidmérést, a felnőtt háziorvos kollégám boka-kar indexet, pitvar-fibrilláció szűrést. A kiszűrt betegeket szükség esetén tovább fogjuk küldeni kardiológushoz, pulmonológushoz, akikkel már felvettük a kapcsolatot. Ők nemcsak a pácienseinket fogadják, hanem nekünk, a hat háziorvosnak, továbbképzést tartanak, és válaszolnak szakmai kérdéseinkre – mondta el a gyermekorvos, hozzátéve, hogy a székesfehérvári Egészségfejlesztő Irodával is együttműködnek, melynek szakemberei a seregélyesi iskolákban tartanak előadásokat az egészséges életmód, táplálkozás, érzékenyítés, agressziócsökkentés témája kapcsán.

Februárban elrajtolt

A program idén február elsején már elkezdődött, ahogy Székesfehérváron, a Maroshegyen is, ahol ugyanezen a pályázaton nyert egy háziorvos közösség, Fehérvár Praxis Közösség néven. Bráth Endre, az egyik érintett háziorvos mondta el a Fejér Megyei Hírlapnak: az öt felnőtt- és egy gyermekorvos 5500 beteget tud szűrni, akik így lényegében helyben juthatnak többek közt szív- és érrendszeri, daganatos, légúti megbetegedéseket célzó szűréshez, továbbá egészségértésre vonatkozó és pszichés, valamint mozgásszervi problémákat taglaló, illetve dohányzásról leszoktató programokhoz és dietetikushoz. S nem mellesleg, terveznek tartani egészségnapokat is a körzetben.