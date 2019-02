Összefogással valósult meg a Traumatológiai Ambulancia fejlesztése

Jelentős fejlesztés valósulhatott meg a székesfehérvári Traumatológiai Ambulancián, amelyet a székesfehérvári önkormányzat mellett az Alcoa, valamint az Arconic Alapítvány is jelentős összeggel támogatott, egy pályázatnak köszönhetően.

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, idén január 1-től lépett életbe az az új törvényi rendelkezés, amelytől a betegek biztonságérzetének javulását, a tájékoztatás fejlesztését, valamint a könnyebb esetek rendszerből való kiszűrését várják a fehérvári sürgősségi osztályon, így a baleseti sebészeten is. De hogy ér össze ez a két hír? Nos, ahogy arról Reiber István, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi és Oktató Kórház orvosigazgatója beszélt pénteken, a két említett alapítvány – amely összesen 85 ezer dollárt juttatott a kórháznak pályázati úton –, valamint az önkormányzat 21 millió forintos támogatásából valósulhattak meg tavaly év végére azok a fejlesztések, illetve beszerzések, amelyeknek köszönhetően a kórház mindenben képes megfelelni a törvényben előírtaknak. Mucsi László, aki a mozgásszervi centrum vezetőjeként, illetve az ortopéd-traumatológiai világszervezet magyarországi képviselőjeként jelentős külföldi tapasztalattal rendelkezik, hangsúlyozta: a megújult traumatológiai ambulancia, amely így már 21. századi színvonalon tudja folytatni a betegellátást, a világon bárhol megállná a helyét.

Szarvas József, a baleseti sebészeti osztály vezető főorvosa elmondta, 2018-ban közel 36 ezer beteg jelent meg valamifajta sérüléssel a traumatológiai ambulancián, ám tapasztalatok szerint a betegek száma évek óta nő. A rengeteg beteg jobb szakmai színvonalon történő ellátása érdekében szükségessé váltak bizonyos változtatások, újítások, de új eszközök beszerzése is elengedhetetlen volt. Így többek között vásároltak mennyezetre szerelhető műtőlámpákat, karasztallal kiegészített műtőasztalokat, kézi műszereket, korszerű hordágyakat, közöttük olyanokat is, amelyeket képes a röntgen átvilágítani, így a beteget adott esetben kevesebbet kell mozgatni. Az eszközbeszerzések mellett – és ez talán a másik legfontosabb –, a támogatásként kapott pénz egy részéből négy szakorvos vehetett részt sérültellátással kapcsolatos továbbképzésen. Ezen felül átalakításokra is sor került: létrejött egy gyermek-játszósarok, egy új várórész, de felszerelésre kerültek az új beteghívó monitorok is, amelyek azért váltak szükségessé, mert az adatvédelmi törvény előírásai miatt a jövőben nem lehet a nevükön szólítva behívni a várakozó betegeket.

Az eseményen Cser-Palkovics András polgármester ismét megerősítette, hogy a Modern Városok Program keretében a kórházbővítés 2. üteme, azaz a belgyógyászati tömb felújítása meg fog valósulni.