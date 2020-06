Őshonos halfauna kialakítása a cél Fehérvár egyes horgásztavaiban

A Széchenyi István Horgász Egyesület korábban Tanács-Vízügyi Horgász Egyesület néven volt ismert, 1976. szeptember 24-én alapította 125 horgász. Kezelésbe kapták a Csónakázó-tavat, és önkéntesek bevonásával hínármentesítették azt.

– Az önkéntes munka azóta is gyakori, hiszen minden feladatot társadalmi munkában végzünk el – mondta Szeglet Zoltán, az egyesület titkára. – Például egyebek mellett 25 ezer négyzetméternyi zöld területet tartunk karban, szemetet szedünk, halőrzési feladatokat látunk el.

A Csónakázó-tó és a Bregyó horgásztó halállománya nagyjából egyforma, nagy részét a ponty és az ezüstkárász teszi ki, de nem ritka a 20 kilogramm körüli amúr sem. A ragadozó halakat jellemzően a süllő, a szürkeharcsa, a pisztráng és a sügér képviseli: a jelenlegi vezetők őshonos halfauna kialakításán dolgoznak. – A szép és rendezett környezet, a könnyen megközelíthető vízpart és a jónak mondható társaság, valamint a halállomány miatt sokan látogatják az általunk kezelt tavakat. Ez jellemző egyébként az összes Fehérvár környéki horgászvízre is. Több variációban kaphatóak a területi jegyeink, nagyon népszerű például a sportjegy. A versenyhorgászokat támogatva versenyzői jegyeket is adtunk ki. Mondhatni sok helyi versenyző készül fel nálunk, akárcsak a Palotavárosi-tavakon. Köszönthetjük közöttük Kulcsár Aranka világbajnokot is! A korlátozások időszakában az aktuális helyi rendeleteket szigorúan betartották, de a horgászat, mint szabadidős tevékenység – leginkább – a fiatalok körében jellemző maradt a tónál.

– A rekordfogásokat ugyan nem tartjuk számon, de ettől még nincs kizárva nagyobb testű halak merítőhálóba terelése. A jelenlegi vezetőség célja egyébként az, hogy a tavakban fellelhető állomány meg tudjon nőni, és ez már érezhető legyen a fogásokon is. Mára nem ritka az öt-tíz kilós pontyok, a tíz kiló feletti amúrok kifogása sem. Jómagam 18,40 kilogrammos egyéni rekordomnak számító amúrját jó pár évvel ezelőtt éppen a Bregyó tavon fogtam – árulta el lapunknak a titkár.