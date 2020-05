Orvosaink front- és telefonvonalban – Hogyan működik jelenleg a betegek fogadása?

Folyamatosan égnek a telefonok az orvosi rendelőkben, s noha még nagyon alapszinten, de már látszik a nyitás az egészségügyben is. Wilhelm Róbert gyermekorvos mesélt a tapasztalatokról, arról, hogyan működik jelenleg a betegek fogadása, s mit lehet tenni, ha valakinek szakrendelésre kell mennie.

Gyakorlatilag folyamatosan égnek a vonalak a háziorvosok és gyermekorvosok kezében. Mind az összes – az önkormányzattól kapott, a saját és a vonalas egyaránt. A vészhelyzet kihirdetése óta ugyanis rendkívül szigorú szabályok mentén fogadhatják a körzetükhöz tartozó pácienseket az orvosok. Wilhelm Róbert, az Alba Családorvos Egyesület elnöke, fehérvári gyermekorvos mesélt a hírlapnak az elmúlt hetek, hónapok tapasztalatairól:

– A rendelésekre továbbra is telefonos megbeszélés alapján lehet jönni, de mindemellett folyamatosan működik a telefonos tanácsadás is – szögezi le a szakember, aki kollégáival együtt igyekszik helyettesíteni azokat a 65 pluszos gyermek- és háziorvosokat, akik az ajánlásoknak megfelelően nem fogadnak betegeket a rendelőben a járvány idején. De, hangsúlyozza az orvos, ez nem azt jelenti, hogy ők nem dolgoznak: telefonos tanácsadást ugyanúgy tartanak és e-recepteket írnak fel.

A betegek irányítása tehát javában folyik. Az orvoshoz, ha előre egyeztetett, negyedóránként mehet egy beteg, természetesen a megfelelő óvintézkedések mellett. A gyermekorvoshoz pedig ugyanilyen feltételek mellett egy szülő érkezhet egy gyermekkel. Az oltások beadása nem maradt el, és nem is fog, az újszülött-tanácsadás is zajlik, előzetes bejelentkezés alapján. – A szakrendelésekbe történő szükséges továbbirányítást is végezzük – mondja az orvos, utalva rá, hogy a szakrendelések is óvatosan és szűken ugyan, de működnek, s ahová a betegek a háziorvosok ajánlására mehetnek. – Ha nem sürgős az eset, akkor az az ajánlás, hogy későbbre tegyük át a beutalást. Ha pedig olyan receptet kell felírni, amit egyébként a szakorvos szokott adni az adott betegnek, akkor azt mi is fel tudjuk írni. Ezért nem kell szakrendelésre ­menni.

A szakrendelésekre szóló beutalók kiadása a szokott rend szerint történik, vagyis a beteg – szintén egyeztetett időpontban – bemehet érte az orvosi rendelőbe. Ezt követően pedig ugyanaz a teendő, mint korábban: felhívni a szakrendelést, illetve a kórházat, és időpontot kell kérni. Van néhány olyan vizsgálat, melyeket kizárólag koronavírustesztet követően végeznek el, de ezekről, ha szükséges, tájékoztatást kapnak az időpontért folyamodók a telefonos bejelentkezéskor. A szakrendelések és néhány magáncentrum is már fokozatosan áll rá a nyitásra, noha lényegesen hosszabb előjegyzéssel, hogy a betartandó szabályoknak meg tudjanak felelni.

– Ahogy látom, az egészségügyben is fokozatosan, körülbelül 2 hetes periódusokban lehet engedményeket tenni, mert így lehet látni, hogy a korábban hozott intézkedés milyen járványügyi hatásokkal jár – mondja Wilhelm Róbert, aki a lakosság hozzáállása szempontjából is megfogalmazta tapasztalatait: – Szerencsére nagyon fegyelmezettek a betegek is, betartják a biztonságot és megérti mindenki, hogy ebben a helyzetben több türelmet igényel, ha el akarnak érni bennünket – fogalmaz a gyermekorvos, hozzátéve, hogy az elmúlt hetekben nagyon sokat tanultak a páciensek egészségtudatosság szempontjából. – Sokat számít, hogy elérnek bennünket, s ha szükséges, akár többször is egyeztetünk arról, hogyan alakult az állapotuk. Ez megnyugtató az emberek számára.