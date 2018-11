Országosan díjazott konyhakert lett egy szabadegyházai házaspáré

A Legszebb konyhakertek mozgalom 2018. november 12-én, hétfőn megtartott országos díjátadóján egy szabadegyházai házaspár is a díjazottak között volt.

Az ötlet 2013-ban fogalmazódott meg Kovács Szilvia karcagi alpolgármesterben, aki elhatározta: pályázat keretében fogja népszerűsíteni a kertek művelését, a saját kerti zöldség- és gyümölcstermesztés szeretetét. A pályázók évről évre növekvő száma jól mutatja, az új generációnak is fontos, hogy a saját keze munkájával előállított terményeket rakjon az asztalra, amelyekről bizonyosan tudja, milyen kezelésen estek át, milyen vegyszerekkel kerültek érintkezésbe, és nem utolsósorban: amelyek zamatában benne van a jól végzett munka öröme is. A hétfői díjátadón az induló 200 kertművelő közül az országos elismerésre jogosultak vehettek részt. Szabadegyháza idén indult először a versenyen, de máris olyan kerttulajdonosokkal, akiknek munkáját az országos zsűri is méltatta. Erdélyi Sándor és felesége, Mariann oklevelet vehettek át Kovács Szilvia főszervezőtől.

