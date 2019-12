Országos szinten is ismertté vált a Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadaspark

A több évtizedes múltra visszatekintő kirándulóhely mára a Velencei-tó térségének egyik legnépszerűbb része lett. A 2019-es év legfontosabb fejlesztéseiről számolt be Kovács Norbert parkvezető.

A tanösvény, pihenőpark, kalandjátszótér, erdei iskola és mesterséges tó a pákozd-sukorói arborétum 2019-es szezonja végén már pihen. Az elmúlt évben mintegy 30 ezren látogattak el a Velencei-tó eme kiemelt turisztikai központjába, amely két éve vadasparkkal bővült, s ahol ma már számos faj lelt otthonra.

Hat nagyvadés tizenhat madárfaj látható

A bemutató jellegű vadaspark 2017-ben 7,25 hektáros területen jött létre, mely hazánk nagyvadjait, az őzet, dámszarvast, gímszarvast, vaddisznót és muflont ismerteti meg a közönséggel. Ugyanitt épült meg a 12 méter átmérőjű, 4 méter magas, osztott terű madárröpde is, ahol tizennégy madárfajt, többek közt a közönséges fácánt, a királyfácánt, a foglyot és a vadpulykát mutatják be az érdeklődőknek. A kertek által közrefogott pihenőhelyek mentén interaktív ismeretterjesztő eszközök segítik az érdeklődők eligazodását a hazai nagyvadak világában. A 2019-es év igazán nagy áttörést hozott a park számára – többek között azért is, mert országos eseménynek lehetett otthona. Itt rendezték meg a Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivált és az Országos Vadásznapot is, amelyre több ezren érkeztek.

Számos fontos fejlesztés is megvalósulhatott:

– Idén teljesen kiépült az áramhálózat a park területén, valamint a napkollektoros közvilágítás is létrejött – emelte ki az év legfontosabb fejlesztéseit Kovács Norbert, a park vezetője. – Nyitottunk egy új, rendezvények alkalmával a könnyebb be- és kijutást szolgáló kaput a terület déli oldalán, illetve több sétautat és rendezvénysátor-helyet is létrehoztunk. Az pedig, hogy a vadgasztronómiai fesztivál és a vadásznap is itt kapott helyet, úgy tűnik, hagyományteremtő jelleggel is bírt, mert várhatóan innentől kezdve már itt rendezzük mindig. A látogatók száma a Vadaspark 2017. szeptember 22-i átadása óta duplájára emelkedett. A parkban jelenleg hat nagyvadfaj és tizenhat madárfaj látható, melyek öt kontinens faunáját képviselik. Idén főként néhány madárfajjal gazdagodott az állomány. A cél minél több faj bemutatása, hogy a szakvezetések alkalmával minél több ismeretet tudjunk átadni az érdeklődőknek.