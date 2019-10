Orosz rulett az utakon, meg lehetne előzni a tragédiákat!

Közlekedés-biztonsági vörös kóddal figyelmeztet honlapján az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a sorozatban történő, tragikus közúti balesetekre, és a megelőzésre. A közlekedésben illetékeseket az okokról is kérdeztük.

Az ORFK felhívta a figyelmet a közúti tragédiákra, és arra, hogy szabálykövető magatartással vagy nagyobb körültekintéssel, jobb vezetői tudással, illetve önkritikusabb viselkedéssel a tragédiák zöme elkerülhető lett volna! Idén, október 16-ig már 396-an haltak meg az utakon, közölték.

Friss híreink szerint azóta sajnos még többen: október 28-án, hétfőn hajnalban heten vesztették életüket az M5-ös autópályán, amikor egy kamion áttérve a másik sávba két autónak csapódott. Veszprém megyénkben nemrég pedig egy fiatal motoros vesztette életét Tapolca-Diszelnél.

Happ Olivér, egy márkói szállítmányozási, áruszállítási társaság operatív vezetője szerint célszerű lenne szigorítani a határoknál a kamionok, teherautók ellenőrzését, különös tekintettel a keletről, délről érkezőkre. Ellenőrizni kellene, hogy például egy hajnali

átlépésnél eleget pihent-e a sofőr? A cégvezető rámutatott, a magyar utakon kiemelten ellenőrzik a menetidő-pihenőidő betartását, ahogy ez történik a márkói cégnél is. Örömmel szólt arról, hogy idén, június 15-től már csak online rendszerhez csatlakozott, így a hatóság által bármikor ellenőrizhető, tachográffal, menetíró készülékkel helyezhetőek üzembe az új járművek. Ez a rendszer 2023-tól kötelező lesz az összes járműbe.

Sajnos sokakat elragad az adrenalin, a sebesség mámora közlekedésnél, legyen szó autósról, vagy motorosról. A teherautósok,

kamionosok között pedig vannak olyanok, akik visszaélnek az erőfölénnyel, vélekedett Forintos Sándor. Az ajkai székhelyű,

személyautó-motoros képző iskola vezetője úgy mondta, sajnos sokan nem ismerik a motor és az autó tulajdonságait, a szabályokat két lábban rúgják fel az utakon. A korábbinál jóval több, és nagyobb teljesítményű jármű közlekedik, az elmúlt tíz évben mégis sokat romlott a közlekedési morál.

Teherautós, kamionos balesetekhez vezethet egyebek között az idő szorítása, a hajsza, a megfelelési kényszer. Egy lánc végén vannak a sofőrök, akik kiélezett versenyben, gyakran multik szorításában élnek, ahol elvárás a hajszálpontos érkezés, a minél kisebb költség, így lehetőleg ne kelljen raktározni az árut, szögezte le Gulyás Péter. A teherautósokat is oktató veszprémi autósiskola ügyvezető igazgatója szerint mindez oda is vezethet, hogy a sofőrök éjszaka is mennek, és adott esetben nem tartják be az előírt pihenőidőt, a kétszer 4,5 óra közötti 45 percet, és a munka utáni tíz órás pihenést. A cégvezető szerint a sofőrök jó tudással rendelkeznek, az autók zöme kifogástalan állapotú, ugyanakkor az autópályán a monoton vezetés egy fáradt embernél sajnos beláthatatlan következményekkel is járhat. A cégvezető üdvözölte a tachográfok online ellenőrző rendszerben való működését.

Kardos Klára klinikai szakpszichológus azt állítja, orosz rulett jellemző az utakra, sok indulatkezelési problémával egy felgyorsult

világban, amikor az emberek nincsenek tekintettel a másikra, rövid idő alatt minden el akarnak intézni, attól tartanak, valamiről

lemaradnak. Sokan kockáztatnak, hiszik, ők nem sérülhetek meg, nem okoznak bajt, halhatatlanok. Másik véglet a nagyon lassan

közlekedők, akik indulatokat váltanak ki másokból, beláthatatlan következményekkel. A pszichológus szerint az éjszaka pihenésre,

feltöltődésre való, a szervezet bioritmusa szerint. Lényeges, hogy az ember ismerje saját határait, tudja, mire képes, így például egy elalvás nem egyik pillanatról a másikra történik, vannak előjelei, amikor meg kell állni.