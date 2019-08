Örökre szóló műremek! – Nagy volt a jenői gyerektáborért az összefogás

„A gyermekmosoly olyasmi, mint a tetoválás: örökre szóló műremek” – idézte Kerekes Ildikó polgármester Jodi Lynn Picoult gondolatát a hagyományos nyári diáktábor kapcsán a héten, nyár végi beszélgetésünkön.

A faluvezető példaértékűnek tartja a tábort, melyet az önkormányzat a Vörösmarty Mihály Könyvtár helyi tagintézményével közösen valósított meg, diák önkéntesek segítségével. A tábort Varga Roberta könyvtáros vezette, az ebédet az önkormányzat ingyenesen biztosította a gyerekeknek.

Sorra jöttek a falubeliek, és süteménnyel, palacsintával látták el a csapatot nap mint nap. Egy alkalommal annyi palacsinta érkezett, hogy a fagylaltozást el kellett halasztani. A Vidéki Gyermekekért Egyesület rajzpályázatot hirdetett, melynek díjkiosztó ünnepsége a zárónapon volt, amikor is egy kis falusi ki mit tud? keretében mutatkoztak be a táborlakók és a faluból nevezők, közöttük a Szélszirom Klub csapata. A polgármester asszony örömmel tapasztalta: erre is van igény a faluban, ezáltal is növelhető a közösségi aktivitás.

A jenői zumbások szintén jártak a táborban a két hét folyamán, de volt játszóház, megfordult náluk a polgárdi önkéntes tűzoltók különítménye, valamint a Hungary Ambulance gépjárműve. A tűzoltók körbevitték a faluban az aprónépet; a szirénázó tűzoltóautó némi riadalmat keltett a lakosság körében, de aztán megnyugodtak a kedélyek.

A szülők szalagtechnika-be­mutatót tartottak, a szervezők a szappankészítés rejtelmeibe is bevezették a társaságot. A Kőszárhegyi Alvégi Baráti Körtől ajándékba kapott kecskemamát maga a faluvezető fejte meg, így biztosítva a szappanhoz szükséges kecsketejet.

Vizitáltak a gyerekek Bálint József faszobrásznál, aki egy fából faragott medvebocsot ajándékozott részükre, melyet saját maguk faragtak tovább, és úgy hírlik, a munkát majd a Szeretlek, Magyarország! program során folytatják. Készült a táborban kékfestő baba, megismerkedtek a dekupázs technikával, moziztak, mindennap más és más program várta őket.

Két héten át vidáman énekelve „meneteltek” a kis táborlakók a falu utcáin, mindenki örömére. Hiszen van annál nagyobb öröm, mint amikor egy gyermek mosolyog, kacag? – tette hozzá Kerekes Ildikó.