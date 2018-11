Örökre fiatal katonák – Hősi halottak előtt tisztelegtek Alcsúton

A község négy hősi halottja síremlékének felújításával emlékeztek meg az első világháború befejezéséről, s katonai tiszteletadással avatták újra a sírhelyeket a harctéren elesett katonák nemzetközi ünnepén.

Az első világháború lezárása nem ünnep a magyaroknak, hiszen a veszteseknek csak a fájdalom jutott osztályrészül. Az 1918-as évet 1920-ban a trianoni országvesztés követte, az ország szétdarabolása. A négyéves háború sok áldozatot követelt a legkisebb községtől is Magyarországon, fiatal férfiakat adtak hiábavaló áldozatként a nagyhatalmak csatározásában. Száz éve, november 11-én 11 óra 11 perckor írták alá Franciaországban a compiègne-i fegyverszüneti egyezményt a szembenálló felek, s ez a nap lett a harctéren elesett katonák nemzetközi emléknapja. Az alcsúti katolikus és református temetőben felújított négy katonasír avatását ezért helyezték erre a dátumra.

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézetétől elnyert 400 ezer forint támogatásból megújult a református Bárányos Dénes népfelkelő, Harmath János hadi szolgálatra bevonult katona, Komáromi Mihály nevelő-tanár, hadapród őrmester és a görögkatolikus Papp János földműves, póttartalékos katona síremléke. Szép régi márvány és gránit sírjelek szerénykedtek a közeli rokonok elhunytával kissé elhagyatottan a vadregényes, magas fákkal teli sírkertben – ez a sorsuk nemzedékek múltán ezen emlékeknek. Most ismét olvashatóak a felirataik, Harmath Jánosé szűkszavú életregény, görög tragédiához hasonlatos. A családi síremléken a tizenkilenc évesen Olaszországban elhunyt, katonaruhás János portréja látható a porcelán képen, alatta szülei neve olvasható. Apja bánatában önkezével vetett véget életének, édesanyja is követte fiát és férjét két év múltán – erről Komáromi János Zoltán, a falu mindentudó helytörténeti „memóriája” révén tudunk, s a sírfeliratuk is utal rá.

Tóth Erika polgármester megidézte ezen a verőfényes novemberi délelőttön az egykori katonákat, Mészáros János Elek alcsúti magánénekes a szívbemarkoló érzéseket keltő első világháborús katonadalokkal emelte a nekünk keserű ünnep hangulatát. Versek, áldás, szentelés tette teljessé a katonai tiszteletadással és koszorúzással záruló eseményt. A megjelent fiatal hivatásos katonákat Mészáros József, a Magyar Honvédség Székesfehérvári 43. Nagysándor József Híradó- és Vezetéstámogató Ezredének főtörzsőrmestere vezényelte, az elhunyt katonák hiteles adatait Nagy Pál Bence hadnagy, a hadisír-gondozás, honvédelmi nevelés szakértője, a székesfehérvári 3. Katonai Igazgatási Központ munkatársa bocsátotta az alcsútdobozi önkormányzat rendelkezésére. Lendvai Sándor református segédlelkész mondott áldást a temetőkben, a katolikus egyház nevében Cseh Kornél világi lelkipásztori munkatárs hintett szentelt vizet az áldozatokra és az emlékezőkre.