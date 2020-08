Őrizem a szemed, meg az autód – Hasznos applikációval rukkolt elő egy magyar pár

Önnel is előfordult már, hogy véletlen felkapcsolva hagyta a fényszórót, letekerve felejtette az ablakot?

Hétköznapi eset, még is rendkívül sok kellemetlenséggel járhat. Egy fiatal magyar pár is többször beleesett hasonló hibába, innen jött az ötlet! Egy olyan applikációval sikerült előrukkolniuk, amin keresztül, közvetlenül az autótulajdonosoknak lehet üzenetben felhívni a figyelmét a járművüket érintő problémákra; bekapcsolt a riasztó, elvontatják, csöpög az olaj, lapos a kerék, és társai. Ahogy az origo.hu írja, az Autóőrszem alkalmazást már több ezren használják országszerte. A rendszer egyébként anonim, a rendszám regisztrációjával lehet üzeneteket fogadni. Ha a tulajdonos úgy határoz, több személy is kaphat értesítést.