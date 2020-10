Óriáshalat fogtak ki Szabadbattyánnál

Erdélyi Csaba, az előző havi Hónap Fogása nyertesünk mesélte el lapunknak élete egyik legnagyobb fogását, melyet Szabadbattyánnál ejtett el egy háromnapos horgászat közben.

– Szezonkezdő horgászatunk helyszínéül a Szabadbattyánban található Battyán Carp Lake-et választottuk, azon belül is a 10-es horgászállást. Még április 17-én történt, ami péntekre esett. Kipakoltunk, majd gyorsan összeállítottuk felszerelésünket annak érdekében, hogy minél gyorsabban bevethessük őket. Csónakba szálltunk, és útnak indultunk kiválasztani az általunk legjobbnak vélt helyeket, ahova majd végszerelékeinket helyezzük. A választás az iszap és kemény placc találkozására esett. – elevenítette fel az élményeit Csaba, aki Bálint nevű barátjával ment aznap horgászni. Még arra is emlékezett, hogy csalinak milyen fajtájú bojlikat vittek magukkal, és hogy kiegészítésképpen tigrismogyorót és kukoricát is használtak.

Csaba szerint az első napon a halak nagyon óvatosan táplálkoztak, de még így is sikerült elcsípnie barátjának egy szép fekete amurt. Nem volt bőséges a fogás, így este már azon tanakodtak, hogy min változtassanak az eredményesség reményében. Majd később megszületett a döntés.

– A második nap reggelét már úgy kezdtük el, hogy lecseréltük az előkéinket, finomítottunk, illetve elhagytuk a magot is. Sikeresnek bizonyult az új módszer, hiszen a kapások száma megnövekedett, elkezdtük fogni a szebbnél szebb halakat. A délutáni órákban egy erőteljes, húzós kapásra lettem figyelmes, rohantam is a botokhoz, majd megkezdődött a küzdelem. Mikor már közel kerültünk egymáshoz, láttam, hogy ez nem a kisebbek közül való. A mérleg kereken 17 kg-nál állt meg, ez egyben a pontyrekordomat jelentette. – mesélte gyermeki lelkesedéssel a zichyújfalui Csaba, s tovább mondta.

– Másnap reggel kivettük a botokat és lefrissítettük csalijainkat, majd nekiálltunk reggelizni. Éppen befejeztük, mikor megszólalt a jelző. Bálint ráemelt, de megállt a bot a kezében. Rámnézett, majd így szólt: „Érzem, hogy ez nagy lesz!”. Éppen hogy kimondta, és a bójától pár méterre már ki is ugrott a vízből. Elkezdtünk beöltözni a mellescsizmába, mikor a hal elfáradt és a víz tetejére feküdt. Óvatosan bementem a vízbe, és a hal alá tettem a mérlegelőt, amely ezúttal 28 kilogrammot mutatott. – zárták az élménybeszámolót előző nyerteseink, akik aznap még este tíz óra körül is kint ültek a meleg tűz mellett, és hallgatták annak ropogó hangját, életük legnagyobb élményének hatása alatt.