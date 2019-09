Öreg iskola az alcsútdobozi, de folytonos megújulásban

A kétszáz éves iskolaépület udvarán évről évre felsorakozó gyereksereg jelenti az örök megújulást – ez az iskolák lélektana. A többszörösen korszerűsített József Nádor Általános Iskolában protokoll nélkül korszerű konyhát vettek birtokba a gyerekek.

Az egykori József nádori jószágfelügyelőségi épület hivatalosan 1947-től állami általános iskola, több generáció itt tanulta a betűvetést. Az idei tanév első tanítási napján tartották a tanévnyitót, s mindenféle szalagátvágás nélkül avatták fel a korszerűsített iskolakonyhát, egyszerű birtokba vétellel. Keindl Zoltánné igazgató köszöntötte a 117 tanulót, s a tantestületet, amelynek tagjai között kevés a falubeli – mindenütt gond hivatástudattal bíró pedagógust találni, Alcsútdobozon mégis sikerült, mondta.

A klasszicista főépület a község ékessége, az új szárny és a kétoldali traktus, s a tágas hátsó udvar, műfüves pálya mind-mind fokozatosan megújultak, számolt be Tóth Erika polgármester az idei tanévnyitó apropóján a felnőttek öröméről. Az önkormányzat munkájában és terveiben a gyerekek élveznek prioritást, hangsúlyozta, az óvodások és iskolások érdekeit tartják legfontosabbnak. A faluban az óvoda is József főhercegi családi „örökség”, de ezeknek a szép épületeknek erénye, ami hátránya: a stílszerűség megőrzése melletti korszerűsítésük a feladat. Energetikai beruházás történt 120 millió forintos pályázati forrásból nemrégiben, a lerobbant oldalszárnyból elegáns traktust alkottak, s ötmillió forintból az étkezőkonyha is átalakult. A Székesfehérvári Tankerületi Központ 6,2 millió forintot bocsátott rendelkezésre két tanterem burkolására és új bútorokra. Ismét becsengettek.